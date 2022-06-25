Bu sefer tokat atmadı, bayrak açtı! Sarıgül, Atina'dan Miçotakis'e seslendi: Amerika'dan medet umma
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı. "Amerika'dan medet umma, Türkiye'den dostluk ara. Miçotakis, silahlardan elini çek" diyerek Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenen Sarıgül, o anları Twitter hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın, 12 Adalar bölgesindeki agresif tutumunu eleştiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu sefer de Miçotakis'e Atina'dan seslendi.
Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler kısa süre içerisinde gündem oldu. Görüntülerde Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e dostluk çağrısı yaparak "Şu an Yunanistan'dayım. Amerika'dan medet umma, Türkiye'den dostluk ara. Miçotakis, silahlardan elini çek. Barışa gel, bak biz buradayız" ifadelerini kullandı.
Parlamento önünde, Türk bayrağı açtıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, Ege'de artan Amerikan askeri varlığına dikkat çekerek "Amerikan askerlerini çağırdınız, silahlarını yığdınız, ülkenizi Amerikan üssü yaptınız. Kendinizi güvende hissetmek için ABD'ye ihtiyacınız yok." diye konuştu.
Türkiye'nin komşularıyla her zaman iyi ilişkileri olmasını arzu ettiklerini kaydeden Sarıgül, "Müttefik dediğiniz ülkelere ve Amerika'ya da çok güvenmeyin. Sizin gerçek müttefikiniz biziz. Çünkü biz komşuyuz." dedi.
Öte yandan, Yunan unsurlarının Keçi Adası'ndaki yapılaşma çabası, adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar geçtiğimiz günlerde görüntülendi. Keçi Adası'nda, yakınından geçen tekne, yat ve gemilerden de rahatlıkla görülebilen alanın deniz tarafından girişinde helikopter pisti, devamında yolu kesen beton bariyer, birbirine benzer prefabrik 4 yapı, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor. Adada yapılaşmanın olduğu alanda, siper veya sığınağa benzeyen taş yapıların çevresinde kamuflajlı tek tip kıyafetli Yunan askerleri bulunuyor.