Yunanistan'ın Santorini Adası'nda Ardışık Depremler Yaşanıyor

Ege Denizi'nin güneyindeki Kiklad Adaları bölgesi ardı arkası kesilmeyen depremlerle sarsılıyor. Vapurlar ve uçaklarda bölgeden ayrılanlar nedeniyle yer bulunmuyor. Yunanistan'ın turistik adalarından Santorini ve civarında son 48 saat içinde 200'den fazla deprem meydana geldi. 24 Ocak'tan bu yana sarsıntıların giderek şiddetlenerek devam ettiğini bildiren uzmanlar, tehlikenin sürdüğünü dile getiriyor.

Başkent Atina'da bulunan Ulusal Rasathane'den yapılan açıklamada, son olarak Pazartesi sabahı, merkez üssü Santorini ile Anafi adalarının arasında olan bölgede 4,9 şiddetinde bir deprem daha kaydedildiği bildirildi. Şu ana dek yaşanan sarsıntılarda can ya da mal kaybı olmadı ancak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, "çok yoğun" olağanüstü bir jeolojik olayla karşı karşıya olduklarını belirterek halkı sakin olmaya çağırdı. Avrupa Birliği (AB) zirvesi için Brüksel'de bulunan Mitsotakis, "Adalarda yaşayan insanlarımızdan öncelikli ricam, sakin olmaları" ifadesini kullandı.

İnsanlar geceyi dışarıda geçirdi

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, günlerdir sarsıntılara maruz kalan Santorini ve bölgedeki diğer adalarda yaşayan halkın büyük kısmı geceyi dışarıda, otomobillerinin içinde ya da yetkililerin belirlediği alanlarda geçiriyor. Okulların da Pazartesi günü kapalı kaldığı bölgede, çok sayıda kişinin vapur ve uçaklarla bölgeden ayrılarak Yunanistan anakarasına gitmesi sebebiyle limanlarda ve havalimanlarında büyük yoğunluk yaşanıyor. ERT televizyonuna açıklamalarda bulunan kamuya bağlı Depreme Karşı Güvenli Planlama ve Önlem Örgütü'nün başkanı Eftimos Lekkas, "5,5 şiddetinde bir deprem olasılığının da düşük olmakla beraber var olduğunu" ancak 6 ve daha üstü şiddette deprem beklemediklerini dile getirdi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, 1956 yılında, Santorini'de meydana gelen 7,5 şiddetindeki bir deprem yaklaşık 50 kişinin ölümüne neden olmuş, ayrıca deprem tsunami dalgaları oluşmasına yol açmıştı.

Santorinililere çağrıda bulunan Yunan Sivil Koruma Kurumu, kapalı alanlarda kalabalık halde bulunulmamasını ve bazı limanlarla terk edilmiş yapılara girilmemesini istedi.

Alman Dışişleri: Sahil bölgelerini derhal terk edin

Almanya Dışişleri Bakanlığı da, deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarını uyardığı bir mesaj yayınladı. Mesajda, olası daha güçlü sarsıntılarda su altında kalma riskinin yüksek olduğu sahil bölgelerindeki kişilerin derhal buraları terk etmesi istenirken bölgede tatil yapanların, Bakanlık tarafından oluşturulan Krize Hazırlık Listesi'ne adlarını ve acil durum mesajlarını alabilmeleri için telefon numaralarını yazdırmaları talep edildi.

Ege Denizi'nin güneyindeki Santorini Adası'nın bir yanardağ olması ve tarihte defalarca patlayarak büyük felaketlere sebebiyet vermesi nedeniyle yaşanan endişeler hakkında açıklama yapan Yunan yetkililer, şu anki sarsıntıların volkanik faaliyetten değil, levha tektoniğinden kaynaklandığını bildirdi.

Yunanistan anakarasının güneydoğusu ile Anadolu'nun güneybatısı arasında yer alan Kiklad Adaları'ndan biri olan Santorini'de, günümüzden yaklaşık 3 bin 600 yıl önce meydana gelen devasa volkanik patlamada, adanın ortası olduğu gibi denize gömülmüş ve Santorini bugünkü şeklini almıştı. Oluşan tsunami dalgaları o dönem Batı Anadolu, Yunanistan ve özellikle Girit'te çok sayıda yerleşim birimini yok etmişti. Arkeologların araştırmalarına göre, söz konusu felaketin ardından bölgede uzun bir süre kıtlık yaşandı.

Kendi nüfusu 15 bin 500 civarında olan Yunanistan'ın en turistik bölgelerinden Santorini, 2023 yılında 3,4 milyon kişi tarafından ziyaret edilmişti.

dpa,AFP,DW / ET,BK

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