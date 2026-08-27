Sakız ve Eğriboz'da yangın alarmı

Yunanistan'ın Sakız Adası ve Eğriboz Adası'ndaki yeşil alanlarda yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Sakız Adası'ndaki Viki bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına karadan müdahale eden itfaiye ekiplerine destek için 2 yangın söndürme uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği ise bölgede bulunanların cep telefonlarına acil durum koduyla mesaj göndererek yetkililerin talimatlarını takip etmelerini istedi.

Öte yandan, Eğriboz Adası'nın Kato Monokaria bölgesindeki yeşil alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Kaynak: AA