Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Yunanistan'ın kuzeyindeki Halkidiki bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yunanistan'ın kuzeyindeki Halkidiki bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, Halkidiki'nin Anoiksiatika köyü yakınlarında yerel saatle 15.45 sıralarında başladı.
Yangın söndürme çalışmalarını 10 araçla sürdüren 42 itfaiyeciye, 2 yaya ekibi ile bir helikopter de destek veriyor.
Aristotelis Belediyesi de bölgeye su tankerleri gönderdi.
Bugün yangın risk seviyesinin 3 olarak belirlendiği bölgede, ekipler teyakkuz halinde bulunuyor.
Halkidiki Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Soruşturma Birimi, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.