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Yunan Bakan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye gerçekten aktif bir aktör

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Suriye'deki gelişmeler ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye, gerçekten Suriye ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yakınlığı nedeniyle aktif bir aktördür" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Devlet Ajansı AMNA'ya verdiği röportajda, ülke dış politikasına ilişkin genel değerlendirmede bulundu.

YUNANİSTAN'IN GEÇİCİ BMGK ÜYELİĞİ

Yunanistan'ın 1 Ocak'tan itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliği görevine başlaması vesilesiyle Kuzey ve Güney, Doğu ve Batı arasında istikrar amacı güden bir köprü görevi görmeyi arzuladığını ifade eden Yerapetritis, ülkesinin bu görevdeki temel önceliklerinin uzlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi, uluslararası hukuka saygı, güvenlik ve istikrarda kadının yerinin güçlendirilmesi, silahlı çatışmalarda çocukların korunması, iklim kriziyle mücadele ve denizlerde seyrüsefer güvenliğinin sağlanması olacağını anlattı.

İTİRAF GİBİ SÖZLER

Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerde anahtar rol oynayabileceğine ilişkin yorumları değerlendirerek "Türkiye, gerçekten Suriye ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yakınlığı nedeniyle aktif bir aktördür." dedi.

Yunan Bakan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye gerçekten aktif bir aktör

"SURİYELİ MÜLTECİLERİN GERİ GÖNDERİLMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERECEĞİZ"

Yunanistan'ın da kendisi ve bölge için istenmeyen sonuçlar doğuracak gelişmeleri engellemek için çalışacağını belirten Yerapetritis, Suriye'deki Yunan azınlığın korunması, Suriye'den ülkesine göç akınlarının durdurulması ve ülkesindeki mevcut Suriyeli mültecilerin gönüllülük temelinde geri gönderilmesine de büyük önem vereceklerini dile getirdi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ VE KIBRIS MESELESİ

Yorgos Yerapetritis, yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir yakınlaşma yaşandığına işaret ederek, iki ülke halklarının refah ve barışı için iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflediğini belirtti. Kıbrıs meselesini uluslararası politikanın ve BM'nin gündemine getirmenin Yunan dış politikasının amaçlarından olduğunu aktaran Yerapetritis, "1 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyi'ndeki görevimizi üstlendikten sonra amacımız Kıbrıs meselesini BM'nin aktif gündeminde tutmaktır." diye konuştu. Yerapetritis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM meselesine ilişkin çabalarını desteklediklerini kaydederek, "Parçalanmalarla dolu bir dünyada, birleşmiş bir Avrupa Kıbrıs'ı, vatandaşlarına sunacağı refahın yanı sıra dünya için de güçlü bir sembol olacaktır." ifadesini kullandı.

Yunan Bakan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye gerçekten aktif bir aktör
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNurullah Aydın:

GELDE BUNU İÇİMİZDEKİ SOĞANCI RAKICI AÇ ŞARAPÇILARA ANLAT

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