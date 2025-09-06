Yunanistan'da Tembi Tren Kazası Protestoları Gerginliği

Yunanistan'da 2 yıl önce meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği Tembi tren kazasında yaşamını yitirenlerin anılması ve sorumluların hesap vermesi talebiyle başkent Atina'da düzenlenen gösteride, polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Atina'da Parlamento binası önünde toplanan kalabalık, sorumluların bulunması ve adaletin sağlanması talebiyle gösteri gerçekleştirdi.

Kalabalığın dağılmaya başladığı sırada ise bazı gruplar polise molotof kokteyli ve ses bombası atarken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Yunan basınındaki haberlerde, yaşanan arbede sonrası polisin 20 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Larisa kentinin kuzeyindeki Tembi bölgesinde 28 Şubat 2023'te yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.