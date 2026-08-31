Yunan solundan İsrail'e dev hava savunma anlaşmasına sert tepki

Yunanistan muhalefetindeki sol partiler, Yunanistan'ın bugün İsrail ile imzaladığı "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasını eleştirdi.

SYRIZA, bugün Yunanistan'ın İsrail'den hava savunma sistemleri alımına ilişkin imzaladığı yaklaşık 3 milyar avro değerindeki anlaşmaya yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yeni Demokrasi hükümeti, uluslararası örgütlerin tepkilerini görmezden gelen, Batı Şeria'da da uluslararası hukuku çiğneyen soykırımcı İsrail hükümeti ile Yunanistan'ın savunma ve askeri alandaki bağımlılığını artırmayı seçiyor. Jeopolitik sorunlarla dolu bir dönemde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın caydırıcı gücünü sözde artırmasını kutluyor." ifadeleri yer aldı.

Hükümetin bu anlaşmayı bir zafer olarak değerlendirmesine rağmen cevaplanması gereken birçok soru olduğuna işaret edilen açıklamada, Yunanistan'ın üçüncü ülkelere bağımlılıktan uzak, ekonomik olarak sürdürülebilir, dayanıklı, ulusal olarak kontrol edilen bir hava savunma sistemi edinip edinemeyeceği sorusu dile getirildi.

Açıklamada, "Ülkemiz gerçekten daha fazla stratejik özerklik kazanıyor mu yoksa İsrail'e stratejik karşılıklı bağımlılık çerçevesinde, İsrail-ABD anti balistik ve uçaksavar güvenlik sistemine mi dahil oluyor?" sorusuna da yer verildi.

Hükümetin yaklaşık 3 milyar avroluk bir savunma harcamasını şeffaf olmayan ve Yunan mükelleflere yük getirecek şekilde yaptığı eleştirisinin de bulunduğu açıklamada, "Ülkemiz, stratejik özerklik çerçevesinde, siyasi hesap verilebilirliğin ve mutlak şeffaflığın garanti altına alındığı güçlü bir hava savunmasına ihtiyaç duymaktadır." ifadesi de kullanıldı.

Hükümetten anlaşmanın teknik detaylarına ilişkin bilgi vermesi ve Yunanistan'ın stratejik bağımsızlığını ne kadar garanti altına aldığını belirtmesi istendi.

KKE'den anlaşmaya tepki çağrısı

Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşma, "Yeni Demokrasi hükümetinin, savaş hazırlıklarını hızlandırmaya, ülkemizin, halkımızın emperyalist savaşlara, planlara ve bölgedeki ABD-NATO arzularına dahiliyetini derinleştirmeye yönelik bir başka tehlikeli kararıdır." ifadesiyle eleştirildi.

Açıklamada, İsrail ile "stratejik ilişkilerin" Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki karşıtlıkta "ateşi körüklediği" yorumu yapılarak, yaklaşık 3 milyar avroluk harcamanın Yunan halkına pahalıya mal olduğuna işaret edildi.

Yunan halkının hükümetin anlaşmaya ilişkin kutlamalarına katılmak için bir sebebi olmadığı belirtilen açıklamada, anlaşmaya tepki göstermek için birçok sebebi bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA