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Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor

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Batı Trakya'nın Meriç ve Selanik kentleri yakınlarında çıkan orman yangınlarına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangınların tarım arazileri ve ormanlık alanlarda etkili olduğu, yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

Batı Trakya'nın Meriç ile Selanik kentleri yakınlarında çıkan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettikleri bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Meriç iline bağlı Lavara köyü yakınlarında öğle saatlerinde başlayan yangının tarım arazilerinde ve ormanlık alanlarda etkili olduğu belirtildi.

Yangına 28 itfaiyeci, 9 araç ve 1 helikopterle müdahale edildiği, belediyelere ait su tankerleri ile iş makinelerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği kaydedildi.

Ekiplerin, alevlerin Lavara köyü ile bölgedeki hayvancılık tesislerine sıçramasını önlemeye çalıştıkları bildirildi.

Selanik yakınlarındaki Perivolaki köyü çevresinde çıkan yangına da 38 itfaiyeci, 14 araç ve 1 helikopterle müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Alevlerin tarım arazisinde etkili olduğu ve yerleşim yerlerini tehdit etmediği, bölge sakinlerine dikkatli olmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları yönünde uyarı mesajlarının gönderildiği kaydedildi.

Yetkililer, açık alanlarda ateş yakılmaması, kıvılcıma yol açabilecek eylemlerden kaçınılması ve ormanlık alanlara ilişkin yasaklara uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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