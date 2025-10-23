Haberler

Yunanistan'da Eğitim Protestosuna Polis Müdahalesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atina'da öğretmenler, öğrenciler ve veliler, eğitimdeki düzenlemeleri protesto etmek üzere toplandı. Hükümetin uygulamasını eleştiren gruba çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Yunanistan'da eğitim alanında yaşanan sorunları protesto etmek için Atina'nın Metaksurgio semtinde bulunan İlköğretim Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan öğretmen, öğrenci ve velilere çevik kuvvet ekipleri, biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Yunan basınındaki haberlere göre, öğrenci ve velilerin de destek verdiği öğretmenler, Atina'daki İlköğretim Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplandı.

Çevik kuvvet ekipleri, kalabalığı dağıtmak için göstericilere biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etti. Çıkan olaylar sırasında biber gazından çok sayıda veli etkilendi.

Eğitimdeki düzenleme kapsamında öğrenci sayısı düşük olan bazı sınıflar birleştirildi, tam gün eğitim programından öğrenciler çıkarıldı ve özel eğitim desteğinde kesintiye gidildi.

Uygulamanın, özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki öğrencileri olumsuz etkileyeceği yönünde endişeler dile getiriliyor.

Eğitim sendikaları, söz konusu kararı "kamu eğitiminin niteliğini düşüren ve eşitsizliği derinleştiren bir politika" olarak nitelendirirken; hükümet, değişikliğin "kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla" yapıldığını savunuyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Haftalarca yok! İlkay Gündoğan'ın sakatlığı belli oldu

Yıldız futbolcudan taraftarı kahreden haber
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.