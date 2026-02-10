Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yarın Ankara'ya Geliyor

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılmak üzere yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Miçokakis'e 10 Bakan ile bir Bakan Yardımcısı eşlik edecek. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın önceliği iki ülke arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı için yarın Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Konsey Toplantısı ile Türkiye- Yunanistan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini ve iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanlarının ele alınacağını belirtmişti. Duran, "Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanısıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir" ifadelerini kullanmıştı.

Miçotakis'e 10 Bakan eşlik edecek

Yunan basınında yer alan haberlere göre Miçotakis'e, Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Milli Ekonomi ve Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis, Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, Vatandaş Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Sofia Zacharaki, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yiannis Kefalogiannis, Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, Kültür Bakanı Lina Mendoni ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theocharis eşlik edecek.

Miçotakis'in Türkiye ziyareti öncesi Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina'nın beklentilerine yer verildi. Kathimerini gazetesinin İngilizce versiyonu eKathimeri'nin "Beklentilerin yüksek olmadığı bir zirve" başlıklı haberinde, Ege'deki sorunlar "donmuş" halde kalmaya devam ederken iki liderin bir araya geleceği belirtildi. Haberde, "Küresel krizler hiyerarşisinde, Yunanistan ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden çatışma nispeten alt sıralarda yer alıyor. Ancak Yunanistan ve Yunan halkı için durum farklı. Doğu'daki komşusu ile olan çatışma, geleneksel olarak dış ve güvenlik politikasını belirliyor. Buna karşılık, Türkiye'deki liderler için Yunanistan dosyası, günümüzün siyasi çalkantıları arasında gündemin alt sıralarında yer alıyor" tespiti yapıldı. Haberde, Türkiye'nin güneyi ve doğusundaki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için daha fazla önem taşıdığına dikkat çekilerek, "Ankara, Suriye'nin geleceğinin şekillenmesinde kilit bir rol oynuyor" denildi.

eKathimerini'nin haberinde, "Yunanistan'ın bakış açısına göre merkezi öneme sahip olan münhasır ekonomik bölgelerin ve kıta sahanlığının sınırlarının belirlenmesi konusunda, diplomatik çabalara rağmen herhangi bir yakınlaşma görülmüyor; tarafların pozisyonları değişmiyor, bu nedenle Atina'da gerçekçi bir değerlendirme yapılıyor" değerlendirmesine yer verildi.

"Ankara'dan gelen açıklamalar Ege'deki 'sakin sularda' dalgalanmalara neden oldu"

Ta Nea gazetesinin "Başbakan yarın YDİK için Ankara'da: Fidan ve Çelik'in açıklamaları 'sakin sularda' dalgalanmalara sebep oldu" başlıklı haberinde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına yer verildi. Haberde, "Her iki taraf da en üst düzeyde, ikili diyaloğun sürdürülmesi ve bugüne kadar karşılıklı, somut faydalar sağlayan 'düşük gündemli' alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki net iradelerini ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

Ankara ve Atina'nın ikili ticaret hacminin artırılması ve ikili ilişkilere üçüncü tarafların müdahalesinin her ne pahasına olursa olsun önlenmesi konularında ortak tutum sergiledikleri kaydedilen haberde, "Ancak, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'ndan hemen önce Ankara'dan gelen açıklamalar, Türkiye'deki iktidar partisinin sözcüsü Ömer Çelik'in Yunan adalarının askerden arındırılmasına atıfta bulunması ve Hakan Fidan'ın Nikos Dendias'ı Yunanistan-Türkiye yakınlaşması çabalarını baltaladığı iddiasıyla suçlaması nedeniyle Ege'deki 'sakin sularda' dalgalanmalara neden oldu" değerlendirmesi yapıldı.

Ta Nea'nın haberinde, Fidan'ın CNN Türk'teki röportajında nükleer silahla ilgili soruyu yanıtsız bıraktığı ifade edilerek, "Fidan'ın iç çekişmelerden uzaklaşmak için dikkatleri Atina'daki iç siyasete çekmeye çalıştığı" ileri sürüldü. Haberde, "Her halükarda, Yunan diplomasisi Türkiye ile yapılan her zirvede agresif hamleler veya açıklamalara aşina ve tüm olası senaryolara karşı da hazırlıklıdır" denildi.

"Dendias Brüksel'de olacak"

CNN Yunanistan'ın "Miçotakis-Erdoğan görüşmesi öncesi Atina'dan gelen mesaj: İletişim kanalları açık kalmalı" başlıklı haberde, Yunanistan'ın ziyaret öncesi olası krizlerin yatıştırılması için iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık kalmasına dikkat çektiği kaydedildi. Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu'nun yaptığı bilgilendirmede, münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi konusunun gündemde olmadığını, ancak "konu gündeme gelirse tartışılacağını" belirttiği aktarıldı. Nikos Dendias'ın heyetin içinde yer almaması sorulan Zohiu, "Dendias'ın Türk mevkidaşı gibi Brüksel'de olacağını" söylediği ifade edildi.