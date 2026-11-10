Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yunan muhalefetinden İnces, 7 yılda 9 geri adımı Türkiye-Libya mutabakatına bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunan muhalefetinden emekli Korgeneral Yannis İnces, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının ardından Yunanistan'ın 7 yılda 9 kez Türkiye'ye karşı geri adım attığını belirtti. İnces, silah alımlarına rağmen Atina'nın egemenlik haklarını korumakta zorlandığını ifade etti.

Yunanistan muhalefetinden Zafer Partisinin milli savunma grubu başkanı, emekli Korgeneral Yannis İnces, Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırasının ardından Yunanistan'ın son 7 yılda 9 kez Türkiye'ye karşı geri adım attığını belirtti.

İnces, konuk olduğu "militaire" isimli YouTube kanalında Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasının ardından Yunanistan'ın izlediği politikayı değerlendirdi.

Yunanistan'ın bu süreçte 9 kez geri adım attığını belirten İnces, Türkiye'nin 2019'da Libya ile mutabakat muhtırası imzalamasının hemen ardından Yunanistan'ın Türkiye ile güven artırıcı önlemlerin sürdürülmesi için talimat vermesini geri adımlardan biri olarak gördüğünü söyledi.

İnces, ayrıca, Türkiye'nin Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e (BM) Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını belirten bir belge sunmasına, Türkiye'nin tepkileri nedeniyle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında yapılması planlanan elektrik hattı projesi (GSI) için çalışmaların Kaşot Adası açıklarında 2024'te durdurulmasına, 2025'te Türkiye'nin UNESCO'ya Deniz Mekansal Planlaması Haritası sunmasına ve Ağustos 2026'da Türkiye'nin iki deniz milli parkı ilan etmesine Yunanistan'ın yeterince tepki vermediğini savunarak bunları da geri adım olarak nitelendirdi.

Yunanistan'ın Ağustos 2020'de Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasında, Türkiye-Libya mutabakat muhtırasının psikolojik sonucu olarak, Atina'nın Mısır'a yaklaşık 6 bin kilometrekarelik bir alanı "hediye" ettiğini, bunun da bir geri adım olduğunu ifade eden İnces, 2026'da Yunanistan'ın Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında hidrokarbon araması yapmak üzere, Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu ile imzaladığı anlaşmada "ileride Yunanistan'ın bölgedeki Münhasır Ekonomik Bölgesinde değişiklik olursa" diye bir düzenleme yapılmasını da geri adım olarak yorumladı.

Öte yandan İnces, Türkiye ile Yunanistan arasında 2023'te imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'ni de Atina açısından bir geri adım olarak yorumlayarak GSI projesi için Fransa'nın Türkiye'ye bir notayla "bilgi vermesini" de Yunanistan'ın son 7 yıldaki geri adımları arasında sıraladı.

İnces, Yunanistan'ın son yıllarda yaptığı silah alımlarına rağmen bu geri adımlarla egemenlik haklarını korumakta zorlandığını ifade etti.

Kaynak: AA
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

Kubilay Kaan cinayetinde gerekçeli karar! Aleyna neden beraat etti?
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı

A Milli Takım'da saat 09.05'te hayat durdu
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi12

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder
İstanbul'da D-100'de İncirli çilesi! Yan yol kapandı, 5 dakikalık yol 45 dakika sürdü

5 dakikalık yol 45 dakika sürdü! Taksici tek kelimeyle özetledi
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Göğsümüz kabartan görüntüler! Helal olsun sana
Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme! Başkent bombalandı

Korkulan oldu! Ülkenin başkentine gece yarısı bomba yağdırdılar
Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz!
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı

Metrelerce yüksekte dehşet anları! Çevredekilerin tepkisi pes dedirtti