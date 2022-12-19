Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği İranlı: Yumrukla tekmeyle ağaçla vurdular

YUNANİSTAN, yasa dışı yollardan ülkelerine geçen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni darbedip, para ve telefonlarını aldıktan sonra uluslararası hukuka aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden botla Türkiye'ye geri itti. Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği İranlı Alınır Rashadi (22), "Yunanistan tarafında beni 4-5 kişi birden dövdüler. O kadar çok dövdüler ki bayıldım. Sonra kendime geldiğimde bizi aldılar, botla geri gönderdiler. Yumrukla tekmeyle ağaçla vurdular" dedi.

Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmen, Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalandı. Güvenlik güçleri, göçmenleri birkaç gün bilinmeyen yerde tuttuktan sonra üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp, döverek Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye itti. Bazı göçmenleri nehrin ortasına kadar getirip burada yarı çıplak suya atan Yunan unsurları, bölgede geceleri 0 dereceye kadar düşen dondurucu soğukta ölüme terk etti. Az ve susuz geri itilirken, soğuk havada saatlerce hayatta kalma mücadelesi veren göçmenlere Türk askerleri sahip çıktı. Yorgun ve yaralı durumda olan göçmenler, ateş yakılarak ısıtıldıktan sonra Edirne'de tedavi edildi, İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

Yunan unsurları tarafından darbedilen Fas uyruklu Abdulsamed Ganda ile Hamza Gurir, vücutlarındaki yaraları gösterdi. Abdulsamed Ganda, Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a geçtiklerini belirterek, "Daha sonra bir tren yoluna vardığımızda Yunan askerleri bizi orada yakaladılar. 4 kişiydik. Bizi yere yatırdılar. Kıyafetlerimizi çıkarttırdılar, paralarımızı aldılar. Sopalarla bize vurdular. 4 asker bizi araçlarının yanına götürdüler. Daha sonra 5 asker daha geldi. Daha sonra bizi araçlara bindirip kampa götürdüler. O kampta 24 saat kaldık. Kampa götürdükten sonra sadece iç çamaşırıyla kalacak şekilde üzerimizi çıkarttırdılar. Daha sonra geri götürmek üzere yola çıktık. Her araçta yaklaşık 40 kişi vardı. Türkiye sınırına yakın tel örgülerin yanına getirdiler. Daha sonra bizi 10'ar kişi olarak botlara bindirdiler. Botları kullanan 2 kişi vardı ama suyun ortasına vardığımızda bizi silah göstererek suya bıraktılar. Kendi imkanlarımızla uğraşarak çıkmaya çalıştık, çok zordu. Daha sonra Türk askeri bizi gördü. Bizim için ateş yaktılar. Bize giysiler verdiler" dedi.