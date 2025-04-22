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Yüksekovalı Baba, Çocukları İçin Atık Malzemelerden Araba Yaptı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Yusuf Duru, maddi imkansızlık nedeniyle çocuklarına atık malzemelerden oyuncak araba yaparak onları sevindirdi. İki ayda tamamladığı traktör ve jip ile çocuklarının mutluluğunu artırdı.

Yüksekovalı baba, çocukları için atık malzemelerden araba yaptı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Yusuf Duru isimli vatandaş, maddi durumu iyi olmadığı için çocuklarına atık malzemelerden araba yaparak sevindirdi.

İlçede yaşayan 3 çocuk babası Yusuf Duru, çocuklarının oyuncak araba istemesi üzerine maddi imkansızlıktan dolayı almayınca çareyi atık malzemelerden buldu. Çocuklarının üzülmemesi için etrafta atık malzemeler toplayan Duru, iki ayda oyuncak traktör ve jip tarzı araba yapmayı başardı. Yaptığı traktör ve jip ile çocuklarını sevindiren baba Yusuf Duru, "Çocuklar hep benden araba ve traktör istiyorlardı, çok pahalı olduğu için hiçbir şekilde alamıyordum. Onlar üzülmesin diye kalktım etrafta atık malzemeler topladım ve yapımına başladım. Şükür 2 ay içinde tamamladım. Bir nebze de olsa traktöre ve jipe benzettim. Onlar ev içinde biniyorlar. Onlar mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum. Ben çalışacak iş istiyorum, sadece çocuklarım için. Allah kimseyi fakirlikle sınamasın" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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