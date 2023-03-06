Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu! 1 saat boyunca bozulmadan kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu görenleri şaşırttı. Görüntüsü UFO'ya benzeyen bulutların fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafyada görülme olasılığının yüksek olduğu kaydedildi.

Yüksekova ilçesinin Şişol Dağı üzerinde oluşan ve yaklaşık bir saat boyunca bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekti.

OLUŞMA NEDENİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutlarının engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluştuğu ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.

FÖN RÜZGARLARININ OLDUĞU HER YERDE GÖRÜLEBİLİR

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu belirtildi.