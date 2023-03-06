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Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu! 1 saat boyunca bozulmadan kaldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu görenleri şaşırttı. Görüntüsü UFO'ya benzeyen bulutların fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafyada görülme olasılığının yüksek olduğu kaydedildi.

Yüksekova ilçesinin Şişol Dağı üzerinde oluşan ve yaklaşık bir saat boyunca bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekti.

OLUŞMA NEDENİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutlarının engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluştuğu ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.

Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu

FÖN RÜZGARLARININ OLDUĞU HER YERDE GÖRÜLEBİLİR

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu belirtildi.

Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu

Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları Yüksekova Hakkari Yaşam Güncel Haberler

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