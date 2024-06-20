Olaydan 1 gün önce Hakkari'ye gelmiş! 24 yaşındaki Fatma Nur ile sevgilisi apartman dairesinde ölü bulundu

Hakkari'de Fatma Nur Bezen ile sevgilisi Muhammet Uzun, bir binanın dördüncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Uzun'un olaydan 1 gün önce sevgilisini ziyaret etmek için Hakkari'ye geldiği belirlendi.

SEVGİLİLER, APARTMAN DAİRESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yüksekova ilçesi İpekyol u Caddesi'ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi.

Fatma Nur Bezen

KIZ ARKADAŞINI GÖRMEK İÇİN HAKKARİ'YE GELMİŞ

Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu. Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.