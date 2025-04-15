Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi karşılığında tüm rehineleri teslim etmeye hazır

Hamas tüm esirleri teslim etmeye hazır! Ancak şartları var
Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıstan skandal savunma

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırgandan skandal savunma
21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı
Otobüs sürücüsü kendini ihbar etti, parçalanmış ceset bulundu

Otobüs şoförü kendini ihbar etti, parçalanmış ceset bulundu

Yüksekova'da Nisan Ayında Yoğun Kar Yağışı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayında başlayan yoğun kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Karla karışık yağmur sonrası sabah saatlerinde lapa lapa kar yağışı etkili oldu. Yol kapanmaları ve mahsur kalan araçlarla birlikte karla mücadele çalışmaları hız kazandı.

Yüksekova'da nisan ayında lapa lapa kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi beyaza bürürken, nisan ayında adeta kış manzaraları yeniden ortaya çıktı.

Dünden beri karla karışık yağmur devam ederken, bugün sabah saatleri itibarıyla yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Özellikle Yüksekova-Van ve Yüksekova-Esendere karayollarında tipi nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe merkezinde lapa lapa kar yağışı tüm alanları beyaza bürürken, manzaralar kış mevsimini anımsattı. Özellikle park halindeki araçların kar altında kalması gözlerden kaçmadı.

Kar yağışının yoğun olduğu yüksek kesimlerde yol kapanmalarına karşı İl Özel İdaresi'nin Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.