Yüksek Seçim Kurulu'nda Başkan Yener ile 5 Üyenin Görev Süresi Doluyor, Yeni Başkan Seçilecek

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Ahmet Yener ile 5 üyenin görev süresi 2026 Ocak ayında doluyor. Görev süresi dolan Başkan Yener ve üyelerin yerine, Yargıtay ve Danıştay'da yeni üyeler seçilecek. Yeni üyeler toplanarak, YSK Başkanını belirlemek üzere seçim yapacak.

11 üyeli YSK'da Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresi doluyor. Yargıtay kontenjanından YSK'ya seçilen Başkan Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün görev süresi, ocak ayının ikinci haftasında sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyelerin görev süresi 6 yıl, süresi biten üye yeniden seçilebiliyor, Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim yapılıyor ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.

Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam edecek.

Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca yeni üyeler seçilecek

Görev süresi dolacak, Başkan dahil 6 üyenin yerine, yeni üyelerin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca seçim yapılacak.

YSK'da görev süresi biten üyelerin yerine Yargıtay ve Danıştay'da yapılacak seçim sonucu belirlenecek yeni YSK üyeleri, yemin edecek.

Yemin töreninin ardından YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan üye, YSK'nın yeni başkanı olacak.

YSK Başkanı Yener'in özgeçmişi

Ahmet Yener, 1966'da Beypazarı'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989'da mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener, sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale hakimliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2011'de, Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine 2020'de seçilen Ahmet Yener, 26 Ocak 2023'te YSK Başkanlığına getirilmişti.

Başkan Yener, Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

Ahmet Yener dönemi

Yener'in YSK Başkanlığı döneminde, hayata geçirilen bazı uygulamalar dikkati çekti. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez ikinci tur uygulamasının yönetildiği bu süreçte, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, seçmen erişimi, sandık taşınması ve personel güvenliği gibi kritik alanlarda yürütülen çalışmalarla, depremden etkilenen 11 ilde, olağanüstü koşullar altında seçimlerin adil ve güvenli biçimde yapılması sağlandı.

Görme engelli seçmenlerin, yardım almadan, bağımsız ve gizli oy kullanmasını sağlayan şablonun da hayata geçirildiği bu dönemde, Türk Devletleri arasında seçim yönetimi alanında tecrübe paylaşımı, kurumsal işbirliği ve ortak standartlar geliştirilmesi amacıyla Türk Dünyası Seçim Kurulları oluşumu hayata geçirildi.