Ardahan gündem haberi: Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan haber... Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Sahara geçidi ve Ilgar dağlarının zirvesine, kar yağdı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Sahara geçidi ve Ilgar dağlarının zirvesine, kar yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle, deniz seviyesinden 2640 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi ile 2550 rakımlı Ilgar Dağı'nın zirvesi, beyaza büründü. Bölgede yaşayanlar, Ardahan'ın Posof ve Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki dağlara her yıl bu aylarda kar yağdığını söyledi.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer Buzlanma Uyarısı yaptı. Ardahan'da gün içinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda Kar Yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.