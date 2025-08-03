YTB Başkanı Turus: Yurtdışındaki Türklerin Sorunları İçin Çalışmalar Sürecek

YTB Başkanı Turus: Yurtdışındaki Türklerin Sorunları İçin Çalışmalar Sürecek
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarını gidermek ve geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Turus, gurbetçilerin Türkiye'ye dönüşlerindeki sevince ortak olduklarını belirtti ve YTB'nin destekleyici projeleri hakkında bilgi verdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, yurt dışında yaşayan Türklerin karşılaştıkları sorunları gidermek ve farklı alanlardaki gelişimlerine destek sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Turus, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yurda giriş yapan gurbetçilerin sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin uzun ve meşakkatli bir yolun ardından Türkiye'ye geldiklerini belirten Turus, "Onların sevincini görmek bizi mutlu ediyor. Biz hem YTB hem İçişleri Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza hizmet anlamında Türkiye Cumhuriyeti her alanda çalışmalarını devam ettiriyor. Vatandaşlarımızla yaptığımız istişarelerde geçişlerin hızlı ve güvenli sağlandığını görüyoruz." dedi.

Turus, YTB'nin sınır kapılarında yurt dışından gelen vatandaşları ikramlarla ve güler yüzle karşıladığını anlattı.

Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'ye olan aidiyetlerinin hiçbir zaman azalmadığına işaret eden Turus, "1961'den bugüne vatandaşlarımızın Türkiye'ye olan aidiyetleri hiçbir zaman azalmamış, aksine artmış. Her yıl sadece Kapıkule'deki giriş çıkış istatistiklerine baktığımız zaman vatana gelişler biraz daha artıyor." diye konuştu.

"Diasporanın gelişmesi Türkiye'nin gelişmesi demek"

Turus, yurt dışında yaşayan Türklerin karşılaştıkları sorunları gidermek için çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Çalışmaların artarak süreceğini anlatan Turus, şunları kaydetti:

"Özellikle diasporadaki gençlerimizin eğitimi ve kültürü için Türkçenin gelişmesi ve Türk kültürü altyapısında ne tür projeler yapacağımızı gençlerle ortak çalışmalarla belirliyoruz. Gençlerin Türkiye'ye yapacağı gençlik hareketi programlarını destekliyoruz. Tematik kamplarla onları Türkiye'ye getiriyoruz. Bursluluk programları oluşturuyoruz özellikle hukuk konusunda. Avrupa'da yükselen ırkçılığa karşı birlikte nasıl hareket edebiliriz, oradaki haklarını nasıl birlikte koruyabiliriz diye farkındalık programları yapıyoruz. Dış politikamızın ana eksenlerinden biri olan diasporamızın gelişmesi demek Türkiye'nin gelişmesiyle aynı doğrultuda. O yüzden biz yurt dışındaki vatandaşlarımızla her alanda çalışmaya inşallah devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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