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YTB Başkanı Eren, Beyrut'ta Türkiye Mezunları ile Buluştu

YTB Başkanı Eren, Beyrut'ta Türkiye Mezunları ile Buluştu
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Lübnan'da Türkiye Mezunları ile bir araya gelerek, eğitimle iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini vurguladı. Ayrıca Türkiye Mezunları'nın Lübnan'ın kalkınmasında önemli bir rol oynayacaklarını ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türkiye Mezunları ile buluştu.

Etkinliğe, YTB Başkanı Eren, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve Türkiye Mezunu birçok kişi katıldı.

Türkiye Mezunları'nı temsilen konuşan Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Khaled Omar Tadmori, Türkiye'de edindikleri akademik birikimleri taşıyan birer kültür elçisi olduklarını ve kendilerine düşen görevin bu bilinçle sorumluluk sahibi olmak olduğunu söyledi.

Türkiye'de aldığı eğitim ve katkıyı her platformda dillendirdiğini belirten Tadmori, ortak projeler geliştirip iki ülke arasındaki ilişkileri artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Büyükelçi ???????Lütem ise Türkiye Mezunları'nın, iki dost ve kardeş ülke arasında temel taşı oluşturan bağ olduklarını aktardı.

Türkiye'nin "bölgesel sahiplenme" kavramıyla bir dış politika ürettiğini vurgulayan Lütem, var olan sorunların bölge ülkeleri tarafından ele alınmasını bu kavram ile açıklayabileceklerini anlattı.

Lütem, Lübnan'da yeni kurulan hükümetin ülkenin kalkınması için çalıştığını belirterek, Türkiye olarak Lübnan'ın kalkınması için çalıştıklarına işaret etti.

Türkiye Mezunları'na önemli roller düştüğünün altını çizen Lütem, "Ülkenize verdiğiniz desteği vermeye devam. Ülkeniz sizin gibi parlak insanlara ihtiyaç duyuyor. Sizlerin beraberliği, bizimle, büyükelçiliğimizle iletişim halinde olmanız çok önemli." dedi.

Lütem, büyükelçilik olarak Türkiye Mezunları'nın daha fazla bir araya gelmesi için çalışmalarını daha da artıracaklarını kaydetti.

"Türkiye Mezunları'nın Lübnan'ın kalkınmasında büyük katkısı olacak"

YTB Başkanı Eren de dünyanın dört bir yanındaki soydaş ve kardeş toplulukları ziyaret etmeye önem verdiklerini söyledi.

Bugüne kadar binlerce öğrencinin Türkiye'de eğitim aldığını ifade eden Eren, 2011'den bu yana Türkiye Bursları'nı başlattıklarını ve bugüne kadar 55 bin öğrencinin bu burstan yararlandığını dile getirdi.

Eren, dost ve kardeş ülkelerden öğrencileri Türkiye Bursları'na teşvik ettiklerini vurgulayarak, Lübnan'ın da bu ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Lübnan'ın uzun yıllar boyunca istikrarlı bir yol yürüyemediğine ve bunu hak etmediğine dikkati çeken Eren, Türkiye olarak Lübnan'ın hak ettiği yere gelmesi için destek vereceklerini belirtti ve "Türkiye Mezunları'nın Lübnan'ın kalkınmasında büyük katkısı olacak." dedi.

Eren, Lübnan'dan daha fazla öğrenciyi Türkiye'de eğitim almaları için teşvik edeceklerini vurguladı.

Lübnan'da "Türkiye Mezunları Derneği"nin kurulması için destek vereceklerini belirten Eren, gelecek dönemde bu tür bir derneğe ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

"Sorunlarımızı el ele vererek biz tanımlamalı ve biz çözmeliyiz"

"Bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için sorunlarımızı el ele vererek biz tanımlamalı ve biz çözmeliyiz." diyen Eren, Türk dış politikasında barışın bir paradigma olduğunu söyledi.

Eren, Gazze'de İsrail vahşetine işaret ederek, İsrail'in Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılar yaptığına, Türkiye Mezunları'nın daha adil bir dünyanın inşa edilmesi için "Türkiye Mezunu" ailesini daha da büyütmesi gerektiğine dikkati çekti.

1990'larda Türkiye'de eğitimini tamamlayan Türkiye Mezunları'nın olduğunu belirten Eren, Lübnan'ın birçok yerinde Türkiye Mezunları buluşmalarının yapılması gerektiğini de kaydetti.

Eren, Türkiye Mezunları'ndan, yeni öğrencileri Türkiye'de eğitim almaları için teşvik etmelerini istedi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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