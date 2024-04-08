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YSK; Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin kazandığı Hatay, CHP'nin kazandığı Ardahan ve DEM Parti'nin aldığı Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Ardahan Iğdır Hatay Güncel Haberler

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