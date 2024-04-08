YSK; Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin kazandığı Hatay, CHP'nin kazandığı Ardahan ve DEM Parti'nin aldığı Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti.
Ayrıntılar geliyor...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin kazandığı Hatay, CHP'nin kazandığı Ardahan ve DEM Parti'nin aldığı Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti.
Ayrıntılar geliyor...
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