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YSK'dan CHP'nin Kurultay İptali İddialarına Yanıt

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Yüksek Seçim Kurulu, sosyal medyada yayılan CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. YSK, konuyla ilgili yasal süreç başlatacağını ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

YSK'den, CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal ettiğine dair sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır."

Açıklamada, konuyla ilgili haber ve paylaşımlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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