AA, Suriye'nin Tabka ilçesindeki terör örgütü YPG/SDG hapishanesini görüntüledi

Güncelleme:
Anadolu Ajansı ekibi, Rakka ilinde bulunan YPG/SDG'ye ait hapishaneyi görüntüledi. Suriye hükümeti, hapishanedeki esirlerin infaz edilmesini savaş suçu olarak kınadı. YPG/SDG, bölgeden çekilerek bazı üyelerinin teslim olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, terör örgütü YPG/SDG'nin Rakka iline bağlı Tabka'daki hapishanesini görüntüledi.

AA ekibi, Suriyeli askerler eşliğinde Tabka'da hapishane içerisinde bulunan koridorları, koğuşları, hücreleri ve terk edilmiş eşyaları video kaydına aldı.

Hapishane önünde toplanan bazı vatandaşların ise kaybettikleri yakınlarıyla buluşmayı beklediği görüldü.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü.

Suriye hükümeti, Tabka'da esirleri infaz eden YPG/SDG'yi Cenevre Anlaşmalarına aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçlamış ve bunu en sert şekilde kınamıştı.

Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG/SDG üyesi, Suriye güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Suriye'de ordunun dün akşam Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini, 181 örgüt üyesinin teslim olduğunu duyurmuştu.

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.

Öte yandan terör örgütü, Fırat Nehri'nin bazı bölgelerindeki işgalini sürdürüyor. Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
