Gaziantep Valisi açıkladı! İşte Karkamış saldırısında yaralanan anne ve karnındaki bebeğin son durumu
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Gaziantep Valisi Davut Gül, YPG/PKK'nın dün Karkamış'a düzenlediği terör saldırısında yaralanan ve entübe edilen anne ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, 3 kişinin hayatını kaybettiği Karkamış saldırısı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gül, paylaşımında saldırıda yaralanan anne ve karnındaki bebeğinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Gaziantep Valisi Davut Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Pazartesi günü PYD/ Pkk'nın Karkamış ilçemize yaptığı saldırı sonucu yaralanan Büşra Karataş kardeşimiz ve karnındaki bebeğinin durumu iyiye gidiyor çok şükür. Rabbim ailesine bağışlasın, geçmiş olsun."
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK'lı teröristlerce dün Karkamış ilçe merkezine yapılan havan-roketli terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmişti. İlçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına isabet eden roket-havan nedeniyle yaralanan 5 aylık hamile Büşra Karataş, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.