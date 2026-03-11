Haberler

Ardahan vali yardımcılığından Yozgat vali yardımcılığına atanan Kasımoğlu, görevinden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Ardahan vali yardımcısı iken Yozgat vali yardımcılığına atanan Mustafa Berat Kasımoğlu, yürütülen disiplin soruşturması sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Ardahan Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Kasımoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ardahan vali yardımcısı olarak görev yapmakta iken 5 Mart itibariyle Yozgat vali yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış, ilgili soruşturma sonucunda, aynı kanunun 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA / Günay Nuh
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
