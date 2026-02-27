Haberler

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Kayseri'den gelen bir araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla Kayseri'den Yozgat'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli aracı Boğazlıyan ilçe girişinde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.D. ve M.C.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
