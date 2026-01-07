Yozgat'ta kaçak tütün ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 650 kilogram kaçak tütün ve 1384 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Bu kapsamda takibe alınan Z.D'nin bulunduğu aracı Saraykent ilçesi girişinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 605 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Öte yandan, kent merkezinde düzenlenen operasyonda ise 1384 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 80 bin lira ele geçirildi, C.G, E.A, O.Y, F.Ö, M.Ç, F.Ç, İ.H.B. ve M.G. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.