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Yozgat'ta Buğday Hırsızlığı Operasyonu: 4 Gözaltı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde jandarma, biçerdövere kurulan düzenekle buğday çalan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda yaklaşık 9 ton buğday sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde buğday hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldede 4 zanlının biçerdöver içerisine kurdukları düzenekle buğday çaldıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, şüphelilerin buğdayları başka araca yükledikleri sırada suçüstü yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen biçerdöver ve kamyonetler otoparka çekildi.

Ele geçirilen yaklaşık 9 ton buğday da sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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