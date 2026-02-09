Yozgat'ta Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 2026 Eğitim Yılı Açılış Töreni düzenlendi

Yozgat'ta, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 2026 Eğitim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, yaptığı konuşmada, açılış töreni dolayısıyla Yozgat'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hukukun yalnızca adliye süreçleri, yasama faaliyetleri, dava dosyaları ve infaz uygulamalarıyla sınırlandırılamayacağını belirten Yıldırım, "Hukuku sadece yasama faaliyetlerine, dava dosyalarına, infaz faaliyetlerine indirgemeyiz. Hukuk, toplumların hayatında her alanda ortaya çıkan, her gün gelişen ve değişen bir bilim dalıdır. Hukuk, kişi kadar özel olduğu kadar, etkileri itibariyle aynı zamanda hem genel hem özel hem de evrensel bir birim dalıdır. Adalet de hukuk içinde anlam bulur." diye konuştu.

Yıldırım, adalet teşkilatında görev yapan personelin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında, 2026 yılında toplam 31 bin 374 personele eğitim verilmesinin planladığını anlattı.

Vali Mehmet Ali Özkan ise yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programa, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan ve yargı personeli katıldı.