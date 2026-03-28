Yozgat'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve "Filistin'e destek yürüyüşü"ne katılma çağrısında bulunmak amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.

Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Aydoğdu, Gazze'ye uygulanan ablukanın bugüne kadara defalarca hem karadan hem denizden kırılmaya çalışıldığını, her seferinde de işgal rejiminin hukuksuz müdahalelerine maruz kaldığını belirtti.

Mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini ve Gazze'deki ablukayı kırmak için her zaman çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Aydoğdu, "Bu vesileyle, Gazze'deki ablukayı kırmak ve mazlum Filistin halkının nefesi olmak için Özgürlük ve Sumud Filosu Nisan ayında 100'den fazla gemiyle yola çıkacak. Bu filo, sadece insani yardım taşımayacak, aynı zamanda insanlığın onurunu ve bölge halklarının teslim olmayan direniş ruhunu temsil etmektedir. Siyonist kuşatmalara karşı limanlardan yükselen bu irade, işgalin ördüğü duvarları yıkacak en büyük güçtür." diye konuştu.

Aydoğdu, ayrıca işgale, kutsallara yönelik saldırılara ve emperyalist sömürüye karşı olan tüm halkı pazar günü İstanbul'daki yürüyüşe davet etti.

Konuşmanın ardından dua edildi.