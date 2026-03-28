Yozgat'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla basın açıklaması düzenledi. Dernek üyeleri, Gazze'deki ablukayı kırmak için çeşitli eylemler gerçekleştireceklerini ve İstanbul'daki yürüyüşe katılma çağrısında bulundular.

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve "Filistin'e destek yürüyüşü"ne katılma çağrısında bulunmak amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.

Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Aydoğdu, Gazze'ye uygulanan ablukanın bugüne kadara defalarca hem karadan hem denizden kırılmaya çalışıldığını, her seferinde de işgal rejiminin hukuksuz müdahalelerine maruz kaldığını belirtti.

Mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini ve Gazze'deki ablukayı kırmak için her zaman çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Aydoğdu, "Bu vesileyle, Gazze'deki ablukayı kırmak ve mazlum Filistin halkının nefesi olmak için Özgürlük ve Sumud Filosu Nisan ayında 100'den fazla gemiyle yola çıkacak. Bu filo, sadece insani yardım taşımayacak, aynı zamanda insanlığın onurunu ve bölge halklarının teslim olmayan direniş ruhunu temsil etmektedir. Siyonist kuşatmalara karşı limanlardan yükselen bu irade, işgalin ördüğü duvarları yıkacak en büyük güçtür." diye konuştu.

Aydoğdu, ayrıca işgale, kutsallara yönelik saldırılara ve emperyalist sömürüye karşı olan tüm halkı pazar günü İstanbul'daki yürüyüşe davet etti.

Konuşmanın ardından dua edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Daha 17 yaşında: 'Baba' yalanı Suriyeli genci kurtaramadı

Daha 17 yaşında: "Baba" yalanı Suriyeli genci kurtaramadı
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali

Bu halini unutun! İşte Ali Yerlikaya'nın yeni imajı
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Cengiz Kurtoğlu kanlar içinde kaldı! Hemen hastaneye kaldırıldı