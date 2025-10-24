Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 1. Ulusal Rehabilitasyon Hemşireliği Kongresi Düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesinde düzenlenen 1. Ulusal Rehabilitasyon Hemşireliği Kongresi'nin ilk oturumu gerçekleştirildi.

Bozok Üniversitesi öncülüğünde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rehabilitasyon Hemşireleri Derneği ile Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneğince düzenlenen kongre, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, kongrede yaptığı konuşmada, rehabilitasyon hemşireliğinin yalnızca fizik tedavi kliniklerinde görev yapan hemşireleri değil, ara bakım ve yoğun bakım süreçlerinde de önemli rol üstlenen sağlık profesyonellerini kapsadığını söyledi.

Rehabilitasyon hemşireliği kavramının kongre ile eğitsel boyutunu tamamlamaya çalıştıklarını belirten Yaşar, "Bugün Türkiye'de ilk kez düzenlenen bu kongrede, 20'den fazla üniversitenin hocası, dekanı ve dernekler, konuya gönül vermiş insanlar, hekiminden fizyoterapistine, hemşiresine kadar bir araya gelerek bu eğitim sürecini tamamlamak için buluştuk. Bu gerçekten Türkiye açısından tarihi bir an. Uluslararası örnekleri çok fazla ancak bunu daha görünür hale getirmek adına bu toplantı çok önemli." diye konuştu.

Rehabilitasyon Hemşireleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Arzu Özcan da 2021 yılında kurulan derneğin hedefinin, rehabilitasyon hemşireliğine katkı sunmak, hasta bakım kalitesini yükseltmek ve bu alanda uzman personel yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Tülay Başak ise rehabilitasyon hemşireliğinin tarihsel gelişimi, insan sağlığındaki rolü ve temel ilkeleri hakkında bilgi verdi.

Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat da kongrede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, rehabilitasyon hemşireliğinin sağlık hizmetlerinin önemli bir bileşeni olduğunu kaydetti.

Çeşitli üniversitelerden akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve öğrencilerin katıldığı kongre, 26 Ekim'de sona erecek.