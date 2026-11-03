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Yörük kültürü COP31 ile dünyaya açılacak

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- Antalya Valiliği 10 yıldır atıl durumda olan iki katlı evi, COP31 alanında Yörük kültürünü ve lezzetlerini tanıtmak için yeniden düzenledi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin: "Akseki'den gelen desteklerle en güzel şekilde odalarımızın Yörük kültürüne uygun olarak dekorasyonunu yaptık. Gelen misafirlerimiz Antalya'nın sadece denizini, kumunu, güneşini değil, yaşayan, var olan ve çok zengin Yörük kültürünü, yemeklerini, her şeyini bu evde tadıp, yaşayabilsinler istedik"

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) kentin yöresel lezzetlerinin yanı sıra Yörük kültürü de tanıtılacak.

Uzun yıllardır atıl durumda iki katlı ev, sponsorlar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle tadilattan geçirilerek "Antalya Evi" adı altında Cop31'e hazır hale getirildi. Antalya Evi, Yörük kültürünü yansıtan objelerle donatıldı.

Akseki ve İbradı'nın tarihi düğmeli evlerinden yıllar önce Yörüklerin kullandığı kıyafetlere, dantel perdelere, kap kacaklara kadar çok sayıda eşya evin odalarına yerleştirildi.

Cop31 için alana gelenler, Antalya Evi'nde mola vererek Yörük kültürünü deneyimleme ve yöresel lezzetleri tatma imkanı bulacak.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, AA muhabirine, Antalya Evi'nin Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi ile başlayan çalışmaların devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Evin yaklaşık 10 yıldır kullanılmadığını belirten Şahin, "Bu evin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığımız andan itibaren tadilatının, tamiratının yapılması için çok uğraştık. Hasarlarını giderebilmek için sponsorlarımızla işbirliği yaptık. İçeriğinde Antalya'nın yöresel yemeklerini ve kültürünü tanıtmak için bir planlama hazırladık." diye konuştu.

"Cop31 için gelecek tüm ülke vatandaşlarını bekliyoruz"

Evin dışında da gözleme alanı olacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Orada da misafirlerimize Yörük kültürüne ait gözlemelerimizi, bazlamalarımızı, yanık dondurmamızı hepsini tanıtma ve tattırma fırsatımız olacak. Sonraki süreçte de istiyoruz ki Antalya Valiliği'ne ait böyle güzel bir ev olarak yaşamaya devam etsin, atıl kalmasın. Kültürümüzü yansıtmaya devam etsin diye düşünüyoruz. Akseki'den gelen desteklerle odalarımızı en güzel şekilde dekore ettik. Tam Yörük kültürüne uygun olarak dekorasyonunu yaptık. İstedik ki gelen misafirlerimiz Antalya'nın sadece denizini, kumunu, güneşini değil, yaşayan, var olan ve çok zengin olan Yörük kültürünü, yemeklerini, her şeyini bu evde tadıp, yaşayabilsinler. COP31 için gelecek tüm ülke vatandaşlarını bekliyoruz, onlara burada hizmet etmeye, kültürümüzü tanıtmaya, anlatmaya hazırız."

Şahin, Antalya Evi'nde sergi alanı da oluşturduklarını, QR kodlarla İngilizce olarak yöresel ürünleri ve kültürü tanıma, eşyaların işlevlerini öğrenme, nasıl yapıldığını görme imkanı bulunabileceğini söyledi.

Çalışmanın kültür turizmi için de önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, "Dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz gelecek. Türk kültürü çok zengin, Türk mutfağı çok önemli. Antalya olarak hep turizmle anılıyoruz ama turizm dışında gerçekten de yöresel olarak Türk kültürüne katkısı bulunan çok zengin bir mutfağı ve çok zengin yaşayan bir kültürü var. Onları hem kendi milletimize hem dünya milletlerine göstermek bizim burada olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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