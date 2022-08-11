Yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'ya maskeli anma

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde başına isabet eden yorgun mermi ile yaralanıp, hastanede hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı (15), ölümünün 1'inci yıl dönümünde anıldı.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde başına isabet eden yorgun mermi ile yaralanıp, hastanede hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı (15), ölümünün 1'inci yıl dönümünde anıldı. Oğlu Emir'in fotoğrafının yer aldığı maskelerin takıldığı anmada konuşan Mustafa Atıcı, "Oğlumun katilinin bulunması için tüm Türkiye'den ve Trabzon'dan yardım istiyorum. Bizim tek isteğimiz; devletimizin bir an önce tetiği çeken kişiyi bulup, hak ettiği cezayı vermesi" dedi.

Olay, 11 Ağustos 2021'de Yeşilbük Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen Emir Yuşa Atıcı, aile üyelerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Kanlar içerisinde kalan Emir, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atıcı'nın sağ kulağının arkasından yorgun merminin giriş yapıp, omuriliğine saplandığı tespit edildi. Ameliyata alınan Atıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.