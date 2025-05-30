Yomra'da Öğrencilerden 'Köpüren Eller Sizlerle' Projesiyle Sabun Üretimi

Yomra'da Öğrencilerden 'Köpüren Eller Sizlerle' Projesiyle Sabun Üretimi
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Trabzon'un Yomra ilçesindeki Özdil İlkokulu'nda öğrenciler, 'Köpüren Eller Sizlerle' projesi çerçevesinde kokulu sabun üretiyor. Proje ile merhamet, dayanışma ve sevgiyi öğrencilere aşılamak hedefleniyor.

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Özdil İlkokulu'nda başlatılan "Köpüren Eller Sizlerle" projesiyle öğrenciler kokulu sabun üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen Her Okulun Projesi Olsun (HOPO) projesi kapsamında Özdil İlkokulu sınıf öğretmeni Selim Beşel ile öğrencileri, "Köpüren Eller Sizlerle" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında öğrencilerin sabun üretmeleri için gerekli malzemelerin yer aldığı bir atölye oluşturuldu. Broşürler hazırlanarak farkındalık çalışmaları yapılan projede diğer okullardan da destek alındı.

Sipariş üzerine talep eden kişi ve kurumlar ile çevre okullara sabunlardan ulaştırıldı.

Proje yürütücüsü sınıf öğretmeni Selim Beşel, AA muhabirine, öğrencilere, merhamet, dayanışma, saygı, sevgi duygularını kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukları iyi bir birey olarak yetiştirmek istediklerini dile getiren Beşel, "Bunun yanında da öğrencilerimize merhamet, dayanışma, sevgi duygularını nasıl kazandırabiliriz diye düşündük, bu projeye girdik. Kokulu süs sabunları üretiyoruz. Çocuklarımız laboratuvar ortamında, atölye ortamında çalışıyorlar. Öncelikle atölyeyi bir ihtiyaç olarak gördük ve atölye kurduk. Burada ürettikleri sabunları arkadaşlarına, ailelerine diğer okullardaki arkadaşlarına tanıdıklarına satarak SMA hastası çocuklara yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

Beşel, öğrencilerin ekip çalışmasını sağladıklarını ifade ederek, "Yomra Merkez İlkokulu'ndaki arkadaşlarımız sabun konusunda çok destek oldular bize. Oradaki çocuklarımız teneffüse çıktıklarında kokulu süs sabunları filesiyle hepsi tuvalete koşup ellerini yıkamaya gidiyorlar. Böyle alt kazanımlar da elde ettik." dedi.

Kokulu sabun üretiminde sabun bazı kullandıklarını aktaran Beşel, küçük parçalara ayırarak erittikleri sabun bazını daha sonra koku ve renklendirme işleminin ardından kalıplara döktüklerini kaydetti.

Okul müdürü Ziya Akgül de öğrencilerin yapmış olduğu projenin anlamlı bir davranış ve dayanışma örneği olduğunu belirterek, "Maarif modelinde erdem, değer, eylem çerçevesinde çocuklarımız burada çalışıyorlar. Bunun dışında öğrenen öğrenci, proje odaklı öğrenme, eğitim faaliyetlerini burada devam etmekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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