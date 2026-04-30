Yollarda eskitilip, antika görünümü kazandırılan Demirci halıları, Avrupa'ya ihraç ediliyor

MANİSA'nın Demirci ilçesinde el dokuması halılar, antika görünümü kazandırılmak amacıyla yollara serilerek üzerinden araçların geçmesiyle eskitiliyor. Amerika, İngiltere, Kanada ve Almanya gibi ülkelere ihraç edilen Demirci halıları, bu yöntemle yaklaşık 10 günde 50-60 yıllık görünüme kavuşuyor.

Demirci'de tezgahlardan çıkan yeni halılar, güneş altında yollara serilerek belirli bir süre bekletiliyor. Bu süreçte kamyon, otomobil ve motosikletlerin üzerinden geçtiği halılar; dokusunun incelmesi ve renklerinin doğal şekilde solmasıyla eski bir görünüm alıyor. Halılar, yaklaşık 10 gün boyunca trafik altında tutulurken; belirli aralıklarla ters çevrilerek her iki yüzünün de eşit şekilde eskitilmesi sağlanıyor. Araçların lastik baskısıyla düğümleri birbirine kenetlenen halılar, incelmiş dokusuyla farklı bir form kazanıyor. Sürecin ardından yollardan toplanan halılar, tozdan arındırılmak amacıyla üç kez yıkanarak temizleniyor.

'HALI DOĞAL BİR ŞEKİLDE ESKİYOR'

İşletme sahibi Ali Sarı, 30 yıldır halı yıkama, son 10 yıldır da halı eskitme işi yaptığını belirtip, "Önce yıkamasını yapıp yola serdiğimiz halılar, 10 gün boyunca orada kalıyor. Üzerinden araçlar geçtikçe düğümler birbirine yapışıyor ve halı doğal bir şekilde eskiyor. Bu işlemin ardından halıları en az 3 kez yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Kurutma, çakım ile gerdirme ve son rötuş tıraşının ardından satışa hazır hale getiriyoruz" dedi. Eskitilen halıların yurt dışına gönderildiğini belirten Sarı, özellikle Avrupa ve Amerika pazarından talep gördüğünü dile getirerek, "Amerika, İngiltere, Kanada ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Avrupa eskitilmiş halıyı tercih ediyor ancak doğal yün olması ve kimyasal kullanılmaması gerekiyor. Bu yöntemle halıya 50-60 yıllık bir görünüm kazandırıyoruz" diye konuştu.

'BÜYÜK SARAYLARDA VE MALİKANELERDE KULLANILIYOR'

'Türk düğümü' tekniğinin bu süreçte önemli rol oynadığını belirten Sarı, makine halılarında aynı işlemin uygulanamadığına dikkati çekerek, "Bu halılar büyük saraylarda ve malikanelerde kullanılıyor. Özellikle Arabistan'da tercih ediliyor. Halılar Demirci'de uygulanan Türk düğümü sayesinde bu işleme dayanabiliyor. Yılda yaklaşık 1500 metrekare halıyı bu yöntemle hazırlayıp, dünya pazarına sunuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı