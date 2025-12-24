Haberler

Şanlıurfa'da minibüs ve hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir minibüs ve hafif ticari aracın çarpması sonucu 50 yaşındaki Mehmet Kamalı hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücüler gözaltına alındı.

A.E. (55) idaresindeki 41 U 2062 plakalı minibüsün aynası, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kamalı'ya (50) çarptı.

Dengesini kaybederek yola düşen Kamalı'ya İ.Ç'nin (39) kullandığı 44 ADE 917 plakalı hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamalı'nın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna gönderildi, sürücüler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
