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YÖKDİL/2 adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Ağustos'ta düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Ağustos'ta düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav giriş belgelerine kurumun "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.???

Kaynak: AA
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