YÖKDİL/2 adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Ağustos'ta düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Ağustos'ta düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav giriş belgelerine kurumun "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.???
Kaynak: AA