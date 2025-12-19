YÖK: Veri Analizi Okulu, ilk dönemini tamamladı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Veri Analizi Okulu'nun dünyada dijital becerilerin yaygınlaştırılmasına yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı çevrim içi eğitim programlarından biri olarak ilk dönemini tamamladığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine nitelikli, teknoloji odaklı insan kaynağı kazandırmak amacıyla geliştirilen Veri Analizi Okulu, ilk dönemini tamamlarken, kısa sürede gördüğü yoğun ilgiyle yükseköğretimde yeni bir eşik oluşturdu. Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik katkılarıyla yürütülen program, dünyada da bu ölçekte benzersiz bir çevrim içi ulusal veri okuryazarlığı programı olma özelliğini taşıyor. Programa 135 bin başvuru yapılırken 50 bin katılımcı kabul edildi. 9'uncu haftasına giren programda derslere yaklaşık 30 bin kişi aktif olarak katılım sağlıyor. Bu rakamlar, veri bilimi ve dijital yetkinliklere yönelik toplumsal talebin ulaştığı boyutu açıkça ortaya koyuyor.

27 HAFTADA 284 SAATLİK MÜFREDAT

Tamamen ücretsiz ve çevrim içi olarak tasarlanan Veri Analizi Okulu, 27 hafta, 93 ders ve 284 saatlik yoğun bir eğitim süreci sunuyor. 7 modülden oluşan müfredat, temel istatistikten yapay zekaya, panel veri analizinden psikometriye, hesaplamalı sosyal bilimlerden dijital beşeri bilimlere kadar geniş bir yelpazede bütüncül bir öğrenme deneyimi sağlıyor. Katılımcılar 'SPSS', 'R', 'Python', 'Excel' ve 'GIS' gibi güncel dijital araçlarla uygulamalı analiz becerileri kazanarak hem akademik hem de profesyonel yaşamlarında veri temelli karar alma kapasitelerini güçlendiriyor. Program, coğrafi ve sosyoekonomik koşullardan bağımsız erişim imkanı sunarak yükseköğretimde fırsat eşitliğini de destekliyor.

'BENZERSİZ BİR PROJE'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada Veri Analizi Okulu'nun Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonunda kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Yükseköğretim Kurulu olarak temel önceliğimiz; üniversite öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın dijital becerilerini güçlendirmek, veri temelli düşünme kültürünü toplumun tüm kesimlerine yaymak. Veri Analizi Okulu, bu ölçekteki katılımcısıyla dünyada bile benzersiz bir projedir. Kısa sürede 100 bini aşan başvuru sayısı, toplumumuzun dijital dönüşüme ne kadar hazır ve istekli olduğunu göstermektedir. Bu tablo, doğru bir ihtiyaca doğru bir modelle cevap verdiğimizi ortaya koymaktadır" dedi.

Programın disiplinler arası yapısına da vurgu yapan Özvar, "Çok geniş bir alanda katılımcıyı aynı dijital sınıflarda buluşturan Veri Analizi Okulu, üniversitelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendiren örnek bir modeldir. 4 üniversitemizin katkılarıyla oluşturulan bu yapı, yükseköğretim ekosistemimizin birlikte üretme kapasitesini ortaya koymaktadır. Veri Analizi Okulu, Türkiye'nin stratejik teknolojilerde yerli ve nitelikli insan kaynağı kapasitesini güçlendiren kalıcı bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.