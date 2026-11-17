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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile British Council iş birliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Going Global 2026" bölgesel konferansı, uluslararası yükseköğretim temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Farklı ülkelerden yükseköğretim yöneticileri, akademisyenler ve politika yapıcıların katıldığı konferans, "Geleceğe Hazır Yükseköğretim" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Konferansın açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, katılımcılara İngilizce hitap etti.

Özvar, yükseköğretimin geleceğinin akademik kaliteyi korurken fırsatları genişletme becerisine bağlı olduğunu belirtti.

Türkiye'de üniversiteye erişimin ekonomik koşullar gibi etkenler tarafından belirlenmemesi gerektiğini kaydeden Özvar, "Her öğrencinin başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu desteği almasını sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

Özvar, engelsiz üniversite girişimiyle engelli öğrenciler için erişilebilir öğrenim ortamlarının oluşturulmasının desteklendiğini belirterek, "Ayrıca, kadınların katılımını ve ilerlemesini adil bir sistem için vazgeçilmez bir unsur olarak görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Yükseköğretim Alanına (EHEA) katılımının bu çalışmalar konusunda sağlam bir temel oluşturduğunu belirten Özvar, İngiltere ile ortak girişimler için önemli bir potansiyel gördüğünü kaydetti.

Özvar, Türk dünyası, Güneydoğu Asya, Güney Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika'da akademik bağların güçlendirildiğini belirterek, "Bu bölgelerde amacımız, kalıcı akademik değer üreten güçlü ortaklıklar kurmak. Hareketlilik, sürekli entelektüel alışverişe, işbirliğine dayalı öğretime ve ortak araştırmalara yol açmalıdır. Bir ortaklığın gücü, ürettiği bilgide, desteklediği akademisyenlerde ve gelişmesine katkıda bulunduğu kurumlarda yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın müfredata entegre edilmesi mesajı

Türkiye'de ön lisans ve lisans düzeylerinde işyeri temelli mesleki eğitimin genişletildiğini vurgulayan Özvar, öğrencilerin akademik denetim altında işletmelerde pratik deneyim kazandığını, organize sanayi bölgelerindeki meslek okullarının, üniversite eğitimini mesleki uygulamayla birleştirmek için sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi.

Özvar, teknolojik değişimin bu bağlantıyı daha da önemli hale getirdiğinin altını çizerek, "Yapay zeka şimdiden eğitim, araştırma ve istihdam alanlarında bir dönüşüme neden oluyor. Bu nedenle, üniversiteleri yapay zeka okuryazarlığı ve dijital yeterlilik konularını mevcut müfredatlara entegre etme konusunda teşvik ediyoruz." dedi.

Öğrenmenin geleneksel bir diploma ötesinde de erişilebilir olması gerektiğini söyleyen Özvar, Dijital Üniversite Platformunun bu yaklaşımı ücretsiz çevrim içi eğitim yoluyla daha genişlettiğini vurguladı.

Özvar, bu sayede üniversite uzmanlığının daha geniş bir kitleye ulaştırıldığını, dijital ve yeşil dönüşüm için gereken becerilerin geliştirilmesinin desteklendiğini kaydetti.

İsrail'in insanlık dışı saldırılarının can kayıplarına ve eğitim kurumlarının tahrip olmasına yol açarak gençleri gelecekleri için hayati önem taşıyan fırsatlardan mahrum bıraktığını belirten Özvar, uluslararası yükseköğretim camiasının, Filistin üniversitelerinin toparlanmasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Özvar, Türkiye'nin üniversitelerini Gazze'den gelen öğrencilere açtığını ve onları öğrenim ücretlerinden muaf tuttuğunu hatırlatarak, "Daha güçlü ve koordineli bir uluslararası çaba, akademik kapasitenin yeniden inşasına katkıda bulunabilir ve umudu canlı tutabilir." dedi.

Türkiye ve Birleşik Krallık heyetleri bir araya geldi

Konferansın açılışı öncesinde YÖK Başkanı Erol Özvar ve beraberindeki YÖK heyeti, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, Birleşik Krallık Hükümeti Uluslararası Eğitim Temsilcisi Prof. Sir Steve Smith, British Council Türkiye İngilizce ve Okul Eğitimi Bölüm Başkanı Ayşen Güven, British Council Türkiye Eğitim Bölümü Başkanı Nilgün Yalçın Felchner, British Council Eğitim Direktörü Catriona Carthy, Birleşik Krallık Hükümeti Uluslararası Eğitim Stratejisi Sorumlusu Jonathan Ledger ve Dennise Waddingham'ın yer aldığı heyetle görüştü.

Görüşmede, yükseköğretimde uluslararası iş birlikleri, ortak diploma programları, araştırma ortaklıkları, sınır ötesi eğitim ve mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

İki ülke arasında ortak eğitim ve öğretim programlarının artırılması imkanları da ele alındı.

Konferans 19 Kasım'a kadar sürecek

British Council tarafından 2004 yılında başlatılan Going Global Konferansı, bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenleniyor.

İstanbul'daki konferansta yükseköğretimde kalite güvencesi, kurumsal kapasite, araştırma kalitesi, yapay zeka ve dijital dönüşüm, mesleki eğitimin iş gücü piyasasıyla uyumu, fırsat eşitliği ve uluslararası iş birliği konuları ele alınıyor.

Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan üst düzey eğitim temsilcilerinin de katıldığı konferans, farklı ülkelerden üniversite yöneticileri ve yükseköğretim politikası belirleyicilerini buluşturuyor.

19 Kasım'da sona erecek konferansın, yükseköğretim sistemleri arasında deneyim paylaşımına ve yeni akademik ortaklıkların geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA