Yedikule Hisarı'nda Geleceğin Meslekleri Konuşuldu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinesinde, Biruni Üniversitesi ile Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Bilim Kafe etkinliği, 'Geleceğin Meslekleri' başlığıyla Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan lise öğrencileri ve velileri, akademisyenler ve sektör temsilciyleriyle bir araya geldi.

Programda sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri, kariyer planlaması, üniversite tercih süreci, meslek seçimi ve yapay zekanın geleceğin iş dünyası üzerindeki etkileri ele alındı. Öğrenciler, alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileriyle birebir sohbet ederek merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ, ALANINDA UZMAN HOCALARIMIZLA SOHBET ETME FIRSATI BULDU'

Etkinlikte konuşan Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, "Bugün Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Biruni Üniversitesi'nin ortaklaşa yapmış olduğu bir çalışma için bir aradayız. Çalışan çok değerli öğrencilerimiz var. Hafta sonu sınava girecekler. Öğrencilerimiz, sınav kaygısıyla ilgili alanında uzman hocalarımızın konuşmalarını dinlediler. Ayrıca değerli aileleri için de bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bizim için oldukça verimli bir etkinlik oldu. Alanında uzman akademisyenlerimiz ve eğitimcilerimiz öğrencilerimizle bir araya geldi. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri olan yapay zeka da ele alındı. Yapay zekanın önümüzdeki yıllarda hangi meslekleri nasıl etkileyeceğine ilişkin sorular değerlendirildi. Öğrencilerimiz, alanında uzman hocalarımızla ve iş dünyasından profesyonellerle birebir sohbet etme fırsatı buldu" dedi.

'TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Çepni, "Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen programda çocuklarımız sorularını doğrudan yöneltebildiler. Hocalarımız da bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaştılar. Bugün burada olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimiz yoğun bir çalışma temposu sergiledi. Artık bugünden sonra son tekrarlarını yapabilirler; belki cuma gününe kadar çalışmalarını sürdüreceklerdir. Cuma gününden sonra ise inşallah verdikleri emeğin karşılığını görecekler. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'FATİH İLÇESİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİMİZ VE EBEVEYNLERİYLE BİR ARAYA GELDİK'

Dünyanın hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini söyleyen Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı ise "Bugün, Biruni Üniversitesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilim İletişim Ofisi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Fatih ilçesindeki lise öğrencilerimiz ve ebeveynleriyle bir araya geldik. Özellikle yapay zekanın gelecekte meslekleri nasıl etkileyeceği üzerinde durduk. Yapay zeka, muhasebecilik, çağrı merkezi hizmetleri ya da öğretmenlikteki bazı rutin değerlendirme süreçleri gibi tekrar eden işleri giderek daha fazla üstlenmeye başlayacak. Bununla birlikte öğretmenlik, doktorluk, hakimlik, savcılık ve avukatlık gibi mesleklerde ise yapay zeka, insanların yerini almaktan ziyade onların çalışmalarını destekleyen önemli bir araç haline gelecek" diye konuştu

'YAPAY ZEKAYI KULLANMAK ARTIK TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK'

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Sayı, "Öte yandan birçok yeni meslek de ortaya çıkıyor. Veri analistliği, yapay zeka uzmanlığı, robotik mühendisliği, giyilebilir teknolojiler ve yapay zekanın sağlık ile hukuk alanlarında kullanımı gibi pek çok alanda yeni iş fırsatlarının oluştuğunu görüyoruz. Yapay zekanın her geçen gün hayatımızın daha fazla alanında yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize şunu ifade etmek isterim: Hangi mesleği seçerlerse seçsinler, teknoloji artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Hükümetler ve uluslararası politikalar da dahil olmak üzere dünyanın geleceği büyük ölçüde teknoloji ekseninde şekilleniyor. Bu nedenle yapay zekayı ve teknolojiyi etkin kullanan bireyler olmak artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiş durumda. Meslek seçimi yaparken de sabit bir iş hayatı düşünmemeliler. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bazı meslekler ortadan kalkarken, yerlerine yeni meslekler ortaya çıkıyor. Bu değişime ve dönüşüme hazır olmaları, öğrencilere verebileceğim en önemli tavsiyelerden biridir" dedi.

'DÜNYA ÇOK HIZLI BİR DEĞİŞİM SÜRECİNDEN GEÇİYOR'

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü İlgar da "Bugün Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Biruni Üniversitesi olarak ortak bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimizde anneler, babalar ve sınava girecek gençlerimizle bir araya geldik. Program kapsamında geleceğin mesleklerini, meslek seçiminin nasıl yapılması gerektiğini ve üniversite tercihinde dikkat edilmesi gereken noktaları ele aldık. Bu süreçte en önemli konulardan biri, bireyin öncelikle kendisini tanımasıdır. Bununla birlikte meslekleri tanıması ve kendi özellikleriyle seçmeyi düşündüğü meslek arasındaki uyumu doğru şekilde değerlendirmesi gerekir. Ancak konu sadece bundan ibaret değil. Günümüzde bazı meslekler önem kazanırken bazı meslekler ise önemini yitirmeye başladı. Dünya çok hızlı bir değişim sürecinden geçiyor. Bir taraftan yapay zeka, diğer taraftan robotik teknolojiler hızla hayatımıza giriyor ve çalışma hayatını dönüştürüyor. Dolayısıyla gençlerimiz, ilgi alanlarını ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hangi mesleğin kendilerine uygun olduğuna doğru şekilde karar verebilirlerse, gelecekte hem mutlu hem başarılı hem de kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak hayatlarını sürdürebilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı