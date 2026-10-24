YÖK, haftanın öne çıkan üniversite çalışmalarında yerli sonarı da paylaştı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde deniz araştırmaları, arama kurtarma teknolojileri, sağlık ve mühendislikte yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda haftanın öne çıkan çalışmalarını paylaştı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde yürütülen ve uluslararası bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan araştırmada 98 farklı sağlık durumuna sahip 4 bin 444 kişinin moleküler verileri incelendi.

"Whole Blood Transcriptomics Atlas Across Human Diseases" başlıklı araştırmada kanser, Alzheimer, Parkinson, diyabet ve kalp-damar hastalıkları dahil farklı sağlık durumlarına ilişkin kan örnekleri analiz edildi.

Makine öğrenmesi yöntemlerinden de yararlanılan çalışmanın, hastalıkların erken tanısına yönelik biyobelirteçlerin belirlenmesi, hastalık süreçlerinin izlenmesi ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesinden deniz araştırmalarına katkı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Ege Denizi, Marmara Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'de bilimsel çalışmalar yürütüyor.

Enstitünün araştırma gemisi R/V Koca Piri Reis ile bugüne kadar 500'ü aşkın bilimsel sefer gerçekleştirildi.

Sekiz lisansüstü programıyla uzman yetiştiren Enstitü, Cumhurbaşkanlığına sunulan "R/V Emir Çakabey" Yeni Araştırma Gemisi Projesi aracılığıyla araştırma altyapısını güçlendirmeyi ve daha kapsamlı bilimsel seferler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Arama kurtarma çalışmalarında yerli sonar sistemi

OSTİM Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Balcı ve ekibi, su altındaki hedeflerin yüksek çözünürlükte görüntülenmesini sağlayan yerli sonar sistemi geliştirdi.

Su altında kayıp araç ve kişilerin aranması, hedeflerin tespit edilmesi ve deniz ya da göl tabanının görüntülenmesi amacıyla geliştirilen sistem, yerli ve taşınabilir olarak tasarlandı.

AR-GE çalışmaları kapsamında üretilen 6 sonar sisteminin 5'i AFAD'a teslim edildi.

Hacettepe Üniversitesi Nöroşirürji Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Merkezi (HÜNERİM) bünyesinde riskli ve karmaşık beyin ameliyatlarının sanal ortamda planlanmasını sağlayan yerli dijital ikiz sistemi geliştirildi.

"Kişiselleştirilmiş Cerrahi Anatomi Görselleştirme Platformu (Persanavi)", hastaların radyolojik görüntülerinden beyin dokusu, damarlar, sinirler ve hastalıklı bölgelerin üç boyutlu modellerinin oluşturulmasını sağlıyor.

Yapay zeka ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanan sistem, günler sürebilen modelleme işleminin dakikalar içinde tamamlanabilmesini ve cerrahi planlama süreçlerinde zaman tasarrufu sağlıyor.

Köprü ve viyadüklerde olası hasarları erken tespit eden sistem geliştirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Hiçyılmaz tarafından geliştirilen "CwBot" adlı yapay zeka modeli, çelik köprü ve kafes taşıyıcı sistemlerde oluşabilecek yapısal hasarların tespit edilmesini amaçlıyor.

Deprem, rüzgar, korozyon ve aşırı kullanım gibi etkenlerin yol açabileceği hasarların erken belirlenmesine yönelik geliştirilen model, köprülerdeki titreşimleri analiz ederek yapısal sorunların tespitine yardımcı oluyor.

Çalışmanın, köprü ve viyadük gibi yapıların güvenliğinin izlenmesine, olası hasarların erken tespitine ve bakım süreçlerinin planlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Harran Üniversitesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyim ve ayakkabı gereksinimlerini ücretsiz karşılamak amacıyla oluşturulan "Genç Mağaza", 2022'den itibaren 5 binden fazla öğrenciye ulaştı, bu yıl yaklaşık 2 bin öğrenciye destek sağlandı.

Kaynak: AA