YÖK Başkanı Yemenli Öğrencilerle Buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yemenli öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, Türkiye'de eğitim gören Yemenli öğrenciler ile Türk üniversitelerinde görevli akademisyenleri YÖK'te kabul etti.

Kabulde konuşan Özvar, Yemen'in geleceğinde eğitimli gençlerin belirleyici rol üstleneceğini belirtti.

Türkiye ve Yemen halklarının asırlara dayanan güçlü bağlara sahip olduğunu aktaran Özvar, iki ülke ilişkilerinin ortak tarih, gönül bağı ve kardeşlik hukukundan güç aldığını ifade etti.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar, siyasi gerilimler ve insani krizlerin yalnızca bulundukları ülkeleri değil, bütün insanlığı etkileyen küresel istikrarsızlık kaynaklarına dönüştüğünün altını çizen Özvar, bu süreçten en fazla etkilenen bölgelerin başında İslam coğrafyasının geldiğini vurguladı.

Uzun yıllardır çatışmaların gölgesinde bulunan Yemen'in de ağır insani, ekonomik ve toplumsal sorunlarla mücadele ettiğini belirten Prof. Dr. Özvar, yaşanan gelişmelerin eğitim kurumlarını ve yetişmiş insan kaynağını da olumsuz etkilediğini kaydetti.

Hiçbir krizin kalıcı olmadığını vurgulayan Özvar, tarihin en ağır şartlarıyla karşı karşıya kalan toplumların dahi birlik, dayanışma ve kararlılıkla yeniden ayağa kalkabildiğini gösterdiğini bildirdi.

"Türkiye'de 5 bini aşkın Yemenli öğrenci üniversitelerde öğrenim görüyor"

Özvar, "Yemen'in yeniden ayağa kalkmasında en büyük güç iyi yetişmiş insan kaynağı olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin son yıllarda yükseköğretimde önemli bir gelişim gösterdiğine dikkati çeken Özvar, üniversitelerin artan kapasitesi, eğitim kalitesi ve araştırma altyapısı sayesinde dünyanın birçok ülkesinden öğrenciye ev sahipliği yaptığını ifade etti. Özvar, "Türkiye'de 5 bini aşkın Yemenli öğrenci, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim görüyor." bilgisini verdi.

Öğrenciler de kabulde eğitim süreçlerine ilişkin talep ve beklentilerini Prof. Dr. Özvar'a iletti.

Görüşmeye Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq de katıldı.

Kaynak: AA