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YÖK Başkanı Özvar, Filistinli Öğrencilerin Eğitim Durumlarını Görüştü

YÖK Başkanı Özvar, Filistinli Öğrencilerin Eğitim Durumlarını Görüştü
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YÖK Başkanı Erol Özvar, Filistin Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish'i makamında ağırladı. Görüşmede Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli öğrencilerin eğitim süreçleri ele alındı. Özvar, Türkiye'nin Filistinli öğrencilere her zaman destek olacağını belirterek, tüm güçlüklere rağmen eğitimlerine devam eden gençleri kutladı.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish'i ağırladı. Görüşmede, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli öğrencilerin durumlarını ve eğitim süreçleri ele alındı.

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Nasri Abu Jaish'in, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan YÖK Başkanı Özvar, şu açıklamalarda bulundu:

"Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Nasri Abu Jaish'i Yükseköğretim Kurulumuzda ağırlayarak Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli öğrencilerin durumlarını ve eğitim süreçlerini ele aldık. Tüm güçlüklere rağmen eğitimlerine sıkı sıkı sarılan ve geleceklerini inşa etme iradesini koruyan Filistinli gençleri yürekten kutluyorum. Türkiye olarak, yükseköğretime erişebilmeleri ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için ilk günden beri kararlılıkla yanlarındayız; bundan sonra da desteklerimizi sürdüreceğiz. Sayın Büyükelçi'ye nazik ziyaretleri ve bu verimli görüşmeye katkıları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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