YKS'ye 2 Dakika Gecikmeli Gelen Aday İçeri Alınmadı

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Antalya'nın Serik ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2 dakika gecikmeli gelen bir aday, babasıyla birlikte sınav salonuna alınmadı. Baba, görevlilere ısrar ederek oğlunu içeri sokmalarını istedi ancak aday 'Zaten girmek istemiyordum' dedi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumuna salon kapılarının kapatılmasından 2 dakika sonra babasıyla gelen aday, içeri alınmadı. Babası, görevlilere "Şimdi geldik. Al içeri çocuğu, 2 dakikayla giremeyecek" diye ısrar ederken; oğlu 'Baba boşver zaten girmek istemiyordum" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye'deki 81 il ile Lefkoşa'da düzenlenen YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Saat 10.15'te başlayan ve Serik'te yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin başvurduğu TYT, 11 okulda gerçekleştiriliyor. Sınava girecekler, erken saatlerde aileleriyle okulların çevresinde yer aldı. Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nda sınava girecek bir aday, 2 dakika gecikmesi üzerine salona alınmadı. Öğrencinin babası, görevlilere oğlunun alınması için ısrar etti. Babası görevlilere, "Şimdi geldik. Al içeri çocuğu, 2 dakikayla giremeyecek" diye ısrar ederken; oğlu 'Baba boşver zaten girmek istemiyordum" dedi. Olumsuz cevap alan baba ve oğlu okuldan ayrıldı.

HABER-KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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