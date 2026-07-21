AYT sözel Türkiye birincisi Coşkun, dünyayı animasyonla anlatmak istiyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) oturumunda sözel alanda Türkiye birincisi olan Enes Salahaddin Coşkun, dünyayı farklı bir pencereden anlatabilmek için animasyon bölümü okumak istiyor.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Enes Salahaddin Coşkun, bugün açıklanan YKS'nin AYT oturumunda sözel alanda Türkiye birincisi oldu.

Balıkesir'de yaşayan ailesinin yanında sonucu öğrenen Coşkun, heyecanını paylaşmak için yeni mezun olduğu okuluna geldi.

YKS'deki başarısının sırrını AA muhabirine anlatan Coşkun, sonuçtan mutluluk duyduğunu söyledi.

Başarısının basit sebeplere indirgenemeyeceğini aktaran Coşkun, "Başarım birden fazla sebebin birleşmesiyle oldu. Özellikle yoğun tempo, planlı çalışma çok etkiliydi. Aynı zamanda burada bir atmosfere giriyorsun. Yani sadece sen çalışmıyorsun, seni mental olarak ileriye atacak arkadaşlarla beraber çalışıyorsun. Belli bir noktaya kadar kendi çabanla gelebilirsin ama o noktanın üstü bir tık nasibe bağlı." ifadelerini kullandı.

Lise süreci boyunca yurtta kaldığını ve okulunun kendi başarısında büyük payı olduğunu belirten Coşkun, şöyle devam etti:

"Okulun kendi uyguladığı bir program var, seneler boyunca başarılı olmuş bir program. İki sene boyunca sizi bir maratona sokuyorlar. İlk önce yavaş yavaş hazırlanmaya başlıyorsun, ders çalışma temposunu oturtmaya başlıyorsun. İkinci sene ise inanılmaz derecede yoğun bir programa tabi tutuluyorsun. Nasıl zor olduğunu anlatmak için şöyle bir örnek verebilirim. Kış günlerinde gün daha doğmadan çalışmaya başlıyorsun ve geri tekrardan yurda döndüğünde güneş tekrardan batmış oluyor. Neredeyse gün yüzü görmüyor kadar çalışıyorsun, sadece sen değil tüm okul olarak, tüm dönem olarak bu şekilde çalışıyorsun."

Coşkun, yoğun temponun içerisinde sosyalleşmeye de zaman ayırdığını belirterek, "Kendini geliştirme açısından sosyallik kısmını genel olarak ilk 3 seneye yayıyoruz. Son 2 sene temel olarak, akademik olarak yükleniyoruz. Sonuçta robot değilsin, insansın, bazı noktalarda tabii yoruluyorsun. Arkadaşlarla akşam geziyorsun ama bu çok kısıtlı seviyede oluyor." dedi.

Özellikle son süreçte ders çalışmaya çok fazla yüklendiklerini söyleyen Coşkun, bu kadar yüksek bir dereceyi de beklemediğini kaydetti.

Kariyer hedefine de değinen Coşkun, "Benim istediğim bölüm biraz daha değişik. Animasyon bölümü istiyorum. YKS'nin dışında özel bir sınava daha girmem gerekiyor. Benim için daha maraton bitmedi. Lisenin başından beri hedefim buydu. Dünyayı farklı bir pencereden özel bir hale getirerek aktarabildiğin için animasyon bölümünü istiyorum." şeklinde konuştu.