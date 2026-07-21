YDT Almanca birincisi Eylül Uyar başarısını düzenli çalışmaya bağladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) Almanca alanında Türkiye birincisi, sayısal puan türünde ise Türkiye 558'incisi olan Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Eylül Uyar, başarısında düzenli çalışmanın önemli rol oynadığını söyledi.

Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah 06.00 sıralarında kedisinin uyandırması üzerine kalktığında sınavın sonucunun açıklandığını öğrendiğini anlattı.

Sonucu görünce çok mutlu olduğunu belirten Uyar, "Şaşırdım birazcık. Almancada birinci olmayı beklemiyordum, iyi geçmişti ama. Mutlu oldum yani." dedi.

Almanca başarısının uzun yıllara yayılan bir sürecin sonucu olduğunu dile getiren Uyar, okulunda hazırlık sınıfından itibaren Almanca eğitimi aldığını, 12. sınıfta girdiği dil diploması sınavına yoğun şekilde hazırlandığını söyledi.

Uyar, 10. sınıfta Almanya'nın Erlangen kentinde değişim programına katıldığını anlatarak, "Orada Alman bir ailenin yanında kaldım ve sadece Almanca konuştum onlarla. Bu benim için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl katıldığı Almanca münazara yarışmasının da dil gelişimine önemli katkı sağladığını belirten Uyar, "Türkiye'de birinci oldum. Ondan sonra Berlin'de Avrupa finallerine gittim. Avrupa finallerinde de 17 ülkeden 34 katılımcı vardı ve ikinci oldum. Özellikle Almanca münazara bence çok katkı sağladı Almancama. Çünkü Almanca argümantasyon yapmayı falan bayağı öğrenmiş oldum." diye konuştu.

YDT'ye özel bir hazırlık yapmadığını dile getiren Uyar, şöyle devam etti:

"Bu şekilde aslında Almancayı kendim için çalışmıştım. YDT'nin Almancası için özellikle bir çalışma yapmadım. Geri kalan kısımda da sayısal, TYT'ye ise 11. sınıfta daha çok çalışmaya başladım ve düzenli çalıştım. Aşırı yoğun bir program yapmadım kendime ama düzenli çalıştım. O an ne çalışmak istiyorsam onu yapıyordum birazcık. Konuları bitirdim önce. Bol bol deneme çözüyordum. Zaten son aylarda sadece deneme çözüyordum. Öyle, konu tekrarı yaptım."

Eylül Uyar, sayısal puan türünde Türkiye 558'incisi olmasını sağlam bir temel ve düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirterek, "Benim temelim iyiydi bence. Hazırlıkta, 9. sınıfta, 10. sınıfta falan da notlarım iyiydi. Onun üzerine 11. sınıftan beri düzenli çalıştığım için çok bir sorun yaşamadım." şeklinde konuştu.

"Tam emin değilim bölümden veya üniversiteden"

Üniversite ve bölüm tercihi konusunda henüz kesin karar vermediğini ifade eden Uyar, "Daha tam emin değilim bölümden veya üniversiteden. O yüzden çok net bir hedef söyleyemeyeceğim. Süreç içinde göreceğiz." dedi.

Uyar, sınava hazırlığın kişiden kişiye değişen bir süreç olduğuna dikkati çekerek, "Herkes için çok bireysel bir süreç bence bu. Önce insanın kendi durumunu güzel bir şekilde analiz etmesi lazım. Herkes kendi durumuna göre çalışmalı, iyice kendi denemelerini analiz etmeli ve buna göre hareket etmeli." diye konuştu.

Herkesin aynı imkanlara sahip olmadığını aktaran Uyar, şöyle konuştu:

"Ben 'Düzenli çalışsınlar' dışında insanlara çok ahkam kesebilecek bir durumda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü aynı zamanda herkes benim gibi fırsatlara da sahip değil. Benim güzel bir çalışma alanım, kitaplarım vardı. PDF'lerden çözebiliyordum iPad'im sayesinde ama herkes bu fırsatlara sahip değil. Bazen insanların çalışacak alanı yok. Parası olmayan insanlar için daha zor bir şey bu."

Eğitimine devam etmek isteyen kız çocuklarına zorluk çıkaran aileler olduğunu, bu durumun onları olumsuz etkilediğini aktaran Uyar, "Özellikle bir kız olarak böyle bir şeyi başardığım için mutluyum. Çünkü kız çocuklarının böyle fırsatları her zaman yok ve ben bunun bir temsilcisi olduğum için şu an mutluyum. Umarım ülkemiz ve dünya genel olarak kız çocuklarının da fırsat eşitliğine sahip olacağı bir noktaya gelir." ifadelerini kullandı.