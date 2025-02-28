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Yılmaz Tunç: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"SİLAH BIRAKILMASI TÜM GRUPLARI İÇERİYOR"

Kritik mesajlar veren Tunç, "Burada Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında gerçekleştirmiş olduğu konuşma sonrasında yeni bir çalışma başladı. Tabii üç kez İmralı'ya gittiler, DEM heyeti ve görüşmeler sağladılar" dedi.

"Üçüncü görüşmenin sonunda da terör örgütü elebaşının terör örgütüne yönelik açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar. Hem Türkçe hem Kürtçe olarak paylaştılar ve açıklamayı gördük" diyen Tunç, "Bu açıklamanın terör örgütü elebaşı tarafından kurucusu olduğu, terör örgütüne hitaben olduğu belli. Buradaki muhatap tamamen terör örgütü, silah bırakılması, tüm grupların silah bırakmasını içeriyor. Ve PKK'nın kendisini fesh etmesine yönelik terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir talebi, bir çağrısı" ifadelerini kullandı.

"DEVLET GEREĞİNİ YAPAR"

Tabii bu çağrının nasıl karşılık bulacağı, muhatabının bunu nasıl değerlendireceği elbette ki önümüzdeki süreçte gözlemlenecek bir husus. Burada terörsüz bir Türkiye diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukuk devleti şiddeti kabul etmez ve gereğini yapar. Bunu başından beri bunu söylüyoruz. Terörü kabul etmez demokratik bir devlet. Talepler şiddet yoluyla istenmez demokratik bir devlet. Düşünce ve ifade özgürlüğü şiddeti içermez.

"AYRIMCILIĞI ORTADAN KALDIRDIK"

"Ayrımcılığı ortadan kaldırdık, özellikle ülkemizin hiçbir vilayetini ayrım yapmadan sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eserlerle donattık" diyen Tunç, "Hakkari'de üniversite yaptık, Sinop'ta yaptık, Yüksekova'ya da havalimanı yaptık Çaycuma'ya da havalimanı yaptık. Oralara yatırım götürürken terör örgütünün o şantiyeleri nasıl bastığını, orada gönderdiğimiz öğretmenlerimizi, şehit ettiğini doktorları üzülerek hep yaşadık. Bu acıları birlikte yaşadık, tabii demokratikleşme anlamında da özellikle temel hak ve özgürlüklerin alabildiğine genişlemesi ve özellikle eleştiri konusu yapılan hususları da birer birer ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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