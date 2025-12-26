Yılmaz Tunç: Adaleti Darbecinin, Vesayetçinin Kontrolünde, Onların Emirleri Altında Olmaktan Kurtardık ve Milletin Yargısı Hâline Getirdik

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "395 müstakil adalet binası yaptık. 78 taneydi, 395'e yükselttik. Bunu söylediğimizde 'Sadece bina mı yaptınız? Bina yapmakla adalet gerçekleşmez.' deniliyor. Hayır, biz sadece adalet binası yapmakla kalmadık. Köhne binalardan adaleti kurtardık. Adaleti biz o köhne binalardan kurtarmakla kalmadık; o merdiven altında yapılan duruşmalardan da kurtardık. Biz adaleti birilerinin arka bahçesi olmaktan, darbecinin, vesayetçinin kontrolünde olmaktan, onların emirleri altında olmaktan kurtardık ve milletin yargısı haline getirdik." dedi.

Karabük'te 23 bin 494 metrekare kapalı alana sahi adalet binası temeli atıldı. Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hepimiz biliyoruz ki adalet mülkün temelidir. Adalet devletin temelidir. Adalet olmadan toplumsal barış olmaz, huzur olmaz. 'Ayakkabı ayağındır, külah başındır. Her şeyi yerli yerine koyarsanız eşitliği, adaleti sağlamış olursunuz' diyor Hazreti Mevlana. Ve adalet gecikmeksizin gerçekleştirilmelidir ve ulvi bir kavramdır adalet" dedi. 78 olan adalet binasının sayısının 395'e yükseldiğini aktaran Tunç şunları kaydetti:

" 'Sadece bina mı yaptınız? Bina yapmakla adalet gerçekleşmez.' deniliyor. Hayır, biz sadece adalet binası yapmakla kalmadık. Köhne binalardan adaleti kurtardık. Adaleti biz o köhne binalardan kurtarmakla kalmadık; o merdiven altında yapılan duruşmalardan da kurtardık. Biz adaleti birilerinin arka bahçesi olmaktan, darbecinin, vesayetçinin kontrolünde olmaktan, onların emirleri altında olmaktan kurtardık ve milletin yargısı haline getirdik. Tarafsız, bağımsız, hukuk devleti ilkesine uygun bir adalet sisteminin tesisi anlamında gerek fiziki imkanlar, ama en önemlisi de adalette insan kalitesi, insan unsuru ve adaletin tecelli etmesi için gerekli olan toplumun ihtiyacına uygun mevzuatın yenilenmesi, kanunların yenilenmesini sağladık.

23 yıl boyunca bütün temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun hale getirmeye çalıştık. Kendi milli kanunlarımızı yürürlüğe koyduk. Sadece temel kanunlarımızı değiştirmekle kalmadık, yenilemekle de kalmadık. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz reformlarla temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik, özgürlükleri artırdık. Anayasamızda yaptığımız değişikliklerle hak arama yollarını artırdık. Yüksek Askeri Şüra'nın yapısı, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı, Anayasa Mahkemesinin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapısını demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdik.

"Milletimizin refahını artırmak, alım gücünü artırmak için büyük bir çaba içerisinde olduk"

Türkiye Yüzyılı'nı inşallah terörsüz bir Türkiye ile inşa edeceğiz. Terörden kurtulacağız. 23 yıldan bu yana terörün istismar ettiği bütün alanları birer birer kaldırdık. İktidara gelir gelmez Sayın Cumhurbaşkanımız olağanüstü hali kaldırdı. Bunu hazmedemeyenler; gerek Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin demokratik kalkınması ve Türkiye'nin dünyada güçlü bir ülke olmasını istemeyenler, şer güçler hep devrede oldular. Darbe girişimleri yaptılar, muhtıralar verdiler, sokak kalkışmalarına giriştiler; türlü türlü engellemeler, parti kapatma davaları tüm bu engelleri milletimizin desteğiyle aşa aşa bugünlere geldik. Bir yandan Türkiye'yi demokratik anlamda daha ileriye taşımak, diğer yandan da milletimizin refahını artırmak, alım gücünü artırmak için büyük bir çaba içerisinde olduk.

"Terörün kalıcı olarak ülke gündeminden çıkarılması ile ilgili çabaları sürdürmeye devam edeceğiz"

Terörün istismar ettiği alanları da ortadan kaldırdık. Bugün terörsüz Türkiye'yi konuşabiliyorsak, o şehit ve gazilerimizin 41 yıllık mücadelesi, canı pahasına yaptıkları mücadele ve 23 yıldan bu yana da terörün istismar ettiği alanları birer birer kaldırarak; hem güvenlik dengesini koruyarak hem hak ve özgürlükler dengesini koruyarak bugünlere geldik. İnşallah terörün sona erdirilmesi ve terör örgütünün tasfiyesi ile ilgili süreci şu anda gerçekleştiriyoruz. Mecliste kurulan komisyonumuz bir rapor hazırlayacak. Şimdi Mecliste oluşacak o irade doğrultusunda yapılması gerekenler ne varsa, terör örgütünün feshinden sonra silah bırakma sürecinin tespitiyle beraber gerçekleşecek çalışma ihtiyaçlarını da elbette ki Meclisimiz belirleyecektir. O belirleme süreci içerisinde de terörün kalıcı olarak ülke gündeminden çıkarılması ile ilgili çabaları sürdürmeye devam edeceğiz.

"Türkiye Yüzyılı'nı yeni bir anayasayla karşılamamız lazım"

Anayasada yaptığımız çalışmaları da elbette ki yeterli görmüyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı yeni bir anayasayla karşılamamız lazım. Bu noktada Türkiye'nin demokratik, sivil; darbeciler tarafından yazılan değil, kendi temsilcileri tarafından, milletvekilleri tarafından yazılan bir anayasayla yoluna devam etmesini ve hak ve özgürlükleri öne alan, çok sayıdaki değişiklik nedeniyle yeknesaklığı bozulmuş bir anayasa değil de bütünlüğü olan, temel hak ve özgürlükleri öne alan bir toplum sözleşmesini inşallah gerçekleştirmek nasip olur ve milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz.

"2025 yılı Aralık ayı itibarıyla 11 milyon 885 bin derdest dosyamız var"

Darbe süreçleri yaşadık. 4 bine yakın hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. Genç kardeşlerimiz sisteme hızlı bir şekilde katıldılar ve istinaf sistemine geçmekle beraber 3 bin hakim de yerel mahkemelerden istinafa geçti ve bir toparlanma süreci yaşadık. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla 11 milyon 885 bin derdest dosyamız var şu anda. Aynı dönem içerisinde verilen karar sayısı 12 milyon 440 bin. Burada birikmiş bir iş yükünün de mevcut sistem içerisinde eritildiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgemiz kapsamında 264 hedef var. Yasal düzenleme gerektiren hususları milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Meclisimizde 11. Yargı Paketi yasalaştı. Suçla mücadele bakımından, toplumsal huzuru bozmaya yönelik eylemlerde caydırıcılığı artırma bakımından önemli düzenlemeler içeriyor. Önceki yargı paketi de yine ceza adaleti ile ilgiliydi. Şimdi 12'ncisinin hazırlıklarını inşallah milletvekillerimiz sürdürüyorlar. Biz de teknik destek veriyoruz. Yargılamaların hızlandırılması ile ilgili önemli çalışmalar devam ediyor."

"Düşen jetin kara kutusu tarafsız ülkede incelenecek"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, 4 askeri yetkiliyi taşıyan uçağın Haymana yakınlarında düşmesine ilişkin soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, adli tıp sürecinin devam ettiğini, cenazelerin Libya'dan gelen DNA örnekleriyle eşleştirildiğini belirtti.

Adli soruşturmanın da sürdüğünü belirten Tunç, "Uçağın girişinde, kalkışında, inişinde hem mürettebat bakımından hem görevliler bakımından tüm detaylar titizlikle inceleniyor" dedi.

Bakan Tunç, düşen jetin kara kutusunun tarafsız bir ülke tarafından incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, Almanya ile irtibat kurulduğunu söyledi.