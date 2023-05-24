Yıllık izinlerini seçime göre ayarlayan gurbetçiler, oylarını Kapıkule'de kullanıyor

CUMHURBAŞKANI Seçimi'nin ikinci tura kalmasıyla birlikte, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, oy kullanmak için yıllık izinlerini erkene çekti. Kara yoluyla gelip Kapıkule'de oylarını kullanan gurbetçiler, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için oy verme işlemi, tüm sınır kapılarında olduğu gibi Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında da geçen hafta cumartesi günü saat 08.00'de yeniden başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkış olmak üzere 2 peronda kurulan 2 sandığa, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda gurbetçi geliyor. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için sandığa gelen gurbetçilerin oy kullanmak için izin tarihlerini öne çektiklerini öğrenildi.

Almanya Berlin'den gelen İbrahim Özçelik, "Oyu Türkiye'de kullanmak nasip oldu. Çocuklarımla birlikte geldik bugün. Yurt dışında özellikle katılım çok fazla. Şu anda yollar çok sakin çünkü izin zamanı değil. Oyumu kullandığım için mutluyum" diye konuştu.