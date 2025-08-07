"Yılların Aşkına Milyonlarca Bonus"

Türkiye'nin en sevilen kredi kartı Bonus, 25'inci yılını vefalı kullanıcılarına yönelik bir kampanyayla kutluyor. En az 10 yıldır Mastercard logolu Bonus kart sahibi olan tüm kullanıcılar, Bonus üye iş yerlerinde tek seferde 5.000 TL ve üzeri giyim alışverişlerine 1.000 TL bonus kazanacak. En eski 100 Bonus kart sahibine ise toplam 1 milyon TL bonus verilecek. Kampanya 30 Temmuz-14 Ağustos arasında geçerli.

Garanti BBVA ve Mastercard'ın 30 yılı aşkın stratejik iş birliğinin en güçlü simgelerinden biri olan Bonus, çeyrek asrı geride bırakırken vefalı müşterilerini unutmadı. 2000 yılında Türkiye'nin ilk harcadıkça kazandıran kredi kartı olarak kullanıma sunulan Bonus, 10 yıl ve üzeri süreli Mastercard logolu Bonus kart sahiplerine, 25'inci yılında özel bir kampanyayla teşekkür ediyor.

30 Temmuz – 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Mastercard logolu Bonus kartlarını en az 10 yıldır kullanan müşteriler, Bonus üye iş yerlerinden tek seferde yapacakları 5.000 TL ve üzeri giyim alışverişlerinde 1.000 TL bonus kazanacak. Kazanılan bonuslar 17 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında kullanılabilecek. Kampanyaya katılmak için harcama öncesinde BonusFlaş uygulamasına giriş yaparak "Hemen Katıl" butonuna tıklanması yeterli.

Kampanyaya katılanlar arasından en eski 100 Bonus kart sahibi, kampanya haricinde10.000'er TL bonus ile ödüllendirilecek.

30 Yılı Aşan Stratejik Ortaklık

Garanti BBVA ve Mastercard, 30 yılı aşkın süredir yenilikçi, kapsayıcı ve güvenli finansal ürün ve hizmetler için güçlerini birleştiriyor. Türkiye'deki ödeme sistemlerinin yolculuğunda birçok "ilk"e birlikte imza atan bu stratejik ortaklık; finans sektöründe birlikte bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Garanti BBVA ve Mastercard, dijital ödeme çözümleri, ortak markalı kartlar, sadakat programları, finansal kapsayıcılık ve siber güvenlik gibi birçok alanda geliştirdikleri ortak projelerle hem müşteri deneyimini zenginleştiriyor hem de Türkiye'de ödeme sistemleri altyapısının gelişimine katkı sunuyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün Bonus, sekiz farklı banka ile birlikte çok markalı bir platforma dönüşmüş durumda. Toplamda 18 milyon kişi tarafından kullanılan Bonus, 25. yılında Türkiye'de kredi kartı kullanan her 3 kişiden birinin cüzdanında yer alıyor. Bonus kullanıcıları, Türkiye genelinde 600 bini aşkın üye iş yerinde her gün milyonlarca işlem gerçekleştiriyor. Bonus'un 25. yılını kutlarken, bu başarıyı mümkün kılan sadık kullanıcılarımıza özel bir kampanyayla teşekkür etmek istedik.9 yıl üst üste "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında en sevilen kredi kartı seçilen Bonus, aynı zamanda "Türkiye'nin En İtibarlı Kredi Kartı" unvanını da taşıyor. Kişiselleştirme, dijitalleşme ve güven kavramlarını Bonus'un kalbine yerleştirerek, müşterilerimizin sesini dinleyerek ikinci çeyrek asra adım atıyoruz. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da müşteri deneyimini iyileştirecek yenilikçi teknolojilerle, kazandıran kampanyalarla ve BonusFlaş'ın sağladığı dijital yol arkadaşlığı hizmetleriyle Bonusluları mutlu etmeye devam edeceğiz."

Kampanya vesilesiyle aynı zamanda Mastercard iş birliğinde inşa edilen büyük ekosistemi de bir kez daha görünür kılmak istediklerini vurgulayan Kezik, "30 yıllık stratejik iş birliğimizle ödeme sistemleri alanında pek çok ilke ve inovasyona birlikte imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Mastercard'ın global ölçekteki deneyimini GÖSAŞ'ın teknolojik uzmanlığıyla birleştirerek 18 milyonluk Bonus ailesi için sürekli değer üretiyoruz. Bu yolculukta çeyrek asırdır bize güvenen müşterilerimizle ve bize her zaman ilham veren Mastercard ile yan yana yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Garanti BBVA ile 30 yılı aşkın süredir devam eden iş birliğimiz, yalnızca iki kurumun güç birliği değil; aynı zamanda Türkiye'de ödeme teknolojilerinin evriminde birçok ilke ve yeniliğe birlikte imza attığımız, çok kıymetli bir sinerjinin göstergesi. Bu ortaklık; finansal kapsayıcılığın yaygınlaşmasında, milyonlarca insanın hayatına dokunan yenilikçi çözümlerin hayata geçmesinde kritik bir rol üstlendi. Bonus'un 25. yılı, bu yolculuğun en güçlü simgelerinden biri olarak, geçmişte atılan sağlam temellerin ve geleceğe dair ortak vizyonumuzun bir yansıması. Mastercard olarak, global ölçekteki deneyimimizi, güvenli, hızlı ve kapsayıcı ödeme çözümlerine dönüştürürken; yapay zekadan siber güvenliğe, temassız ödemelerden dijital cüzdanlara uzanan geniş bir inovasyon ekosistemini Bonus'un kullanıcı deneyimiyle bütünleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüketicilerin beklentilerini aşan, günlük yaşamın her alanına entegre edilebilen çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Garanti BBVA ile birlikte, 18 milyonluk Bonus ailesinin her gününü paha biçilemez anlarla dolu hale getirmek için çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."